Курганцам разрешили охотиться на птиц, которых нет

По мнению охотников, птицы, в которых разрешили стрелять, еще не долетели до региона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Курганской области сезон охоты на боровую дичь проходит с 1 по 10 апреля, однако сами охотники считают, что власти слишком рано его начали. Они рассказали URA.RU, что сейчас бессмысленно охотиться на вальдшнепа (крупный кулик плотного телосложения с длинным прямым клювом), который еще даже не долетел до региона.

«Еще снег, не проехать. Даже если мы с 1 по 10 апреля начнем охоту, мы будем выбивать лидеров — петухов глухаря — реликтовый вид. Я предлагал охотиться с 20 по 30 апреля», — рассказал URA.RU председатель Курганоблохотрыболовсоюза Владимир Михайлов.

Он добавил, что на вальдшнепа, также относящегося к боровой дичи, стоило бы охотиться с 15 мая, потому что он пока находится за тысячи километров от Курганских области. На селезней, по его словам, нужно разрешать охотиться только с подсадной уткой и только из укрытия.

Один из местных охотников рассказал URA.RU, что сейчас из-за снега тетерев не токует (издает крики в период спаривания), потому что ему нужны сухие поляны без снега. По его мнению, нужно было сдвинуть сроки охоты на боровую дичь хотя бы на 15 дней, потому что сейчас охотиться бессмысленно.

«На территории Курганской области с 1 по 10 апреля 2022 года открыта охота на боровую дичь. Сроки охоты на боровую дичь в весенний период утверждены Постановлением губернатора Курганской области. <…> Охоту на водоплавающую дичь в весенний период планируется открыть с 15 мая 2022 года. Указанные сроки охоты на водоплавающую дичь согласованы с Минприроды РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

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