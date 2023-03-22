22 марта 2023

В Белом доме сочли «обычным» применение боеприпасов с обедненным ураном

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
США считает обычным применение боеприпасов с обедненным ураном, заявили в Белом доме Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США считают «обычным» применение боеприпасов с обедненным ураном в боевых действиях. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга. Он отметил, что Штаты не считают это оружие опасным с точки зрения распространения радиации.

«Белый дом считает обычным применение боеприпасов с обедненным ураном. Важно помнить, что проводились исследования в области здравоохранения относительно обедненного урана. Он не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия», — заявил Кирби в ходе прямой видеотрансляции, опубликованной на сайте Белого дома.

Великобритания ранее объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Это вещество опасно для человека, так как вызывает тяжелые заболевания, также оно поражает почву. В связи с этим президент РФ Владимир Путин заявил, что если поставки произойдут, то Россия будет вынуждена реагировать, так как коллективный Запад хочет применять оружие с ядерным компонентом. По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, применение таких боеприпасов в первую очередь приведет к уничтожению Украины. По его словам, боеприпасы, содержащие обедненный уран, превратят Украину в выжженное поле и разрушать ее генофонд.

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США считают «обычным» применение боеприпасов с обедненным ураном в боевых действиях. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга. Он отметил, что Штаты не считают это оружие опасным с точки зрения распространения радиации. «Белый дом считает обычным применение боеприпасов с обедненным ураном. Важно помнить, что проводились исследования в области здравоохранения относительно обедненного урана. Он не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия», — заявил Кирби в ходе прямой видеотрансляции, опубликованной на сайте Белого дома. Великобритания ранее объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Это вещество опасно для человека, так как вызывает тяжелые заболевания, также оно поражает почву. В связи с этим президент РФ Владимир Путин заявил, что если поставки произойдут, то Россия будет вынуждена реагировать, так как коллективный Запад хочет применять оружие с ядерным компонентом. По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, применение таких боеприпасов в первую очередь приведет к уничтожению Украины. По его словам, боеприпасы, содержащие обедненный уран, превратят Украину в выжженное поле и разрушать ее генофонд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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