Украине предрекли превращение в выжженное поле из-за боеприпасов с ураном

22 марта 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

В Ираке после применения боеприпасов с обедненным ураном кратно увеличилось число онкологий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боеприпасы, содержащие обедненный уран, превратят Украину в выжженное поле и разрушать ее генофонд. С таким предупреждением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя недавнее решение Великобритании о поставках опасных снарядов. «В британском МИДе и Минобороны отрицают наличие „ядерной проблемы“. Тем не менее, начинка из объединенного урана — и есть та самая ядерная компонента. Такие вооружения способны превратить Украину в выжженное поле, разрушить генофонд ее оставшегося населения, нанеся непоправимый вред последующим поколениям», — написал Слуцкий в Telegram , напомнив, что в Ираке после применения объеденного урана вместе с белым фосфором число случаев онкологических заболеваний выросло в шесть раз. Великобритания ранее объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Это вещество опасно для человека, так как вызывает тяжелые заболевания, также оно поражает почву. При этом обедненный уран бессилен против российских современных противотанковых управляемых комплексов, считает член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. В Сербии призвали запретить применение снарядов с этим компонентом на международном уровне.

Боеприпасы, содержащие обедненный уран, превратят Украину в выжженное поле и разрушать ее генофонд. С таким предупреждением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя недавнее решение Великобритании о поставках опасных снарядов. «В британском МИДе и Минобороны отрицают наличие „ядерной проблемы“. Тем не менее, начинка из объединенного урана — и есть та самая ядерная компонента. Такие вооружения способны превратить Украину в выжженное поле, разрушить генофонд ее оставшегося населения, нанеся непоправимый вред последующим поколениям», — написал Слуцкий в Telegram, напомнив, что в Ираке после применения объеденного урана вместе с белым фосфором число случаев онкологических заболеваний выросло в шесть раз. Великобритания ранее объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Это вещество опасно для человека, так как вызывает тяжелые заболевания, также оно поражает почву. При этом обедненный уран бессилен против российских современных противотанковых управляемых комплексов, считает член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. В Сербии призвали запретить применение снарядов с этим компонентом на международном уровне.