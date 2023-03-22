22 марта 2023
21 марта 2023

ЧВК «Вагнер» открыл центр по набору бойцов в Кургане

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
В Кургане появился центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кургане открылся центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в официальной группе представительства военной компании в Курганской области.

«В Курганской области открылся центр набора бойцов ЧВК „Вагнер“. Он расположен на базе спортивного клуба по адресу: г. Курган, ул. Климова, 85, СК „Академия бокса“. В центре предоставляется вся необходимая информация для вступления в ряды ЧВК», — говорится в сообщении. Также указано, что новобранцам необходимо будет пройти тесты на физическую подготовку.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ЧВК «Вагнер» набирает военных для службы в зоне СВО. Добровольцам готовы платить зарплату более 200 тысяч рублей. Также сообщалось, что в ЧВК искали в регионе травматологов, хирургов и медсестер на зарплату в 300 тысяч рублей.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Глава государства заявлял, что важными задачами ВС РФ является демилитаризация и денацификация Украины.

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В Кургане открылся центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в официальной группе представительства военной компании в Курганской области. «В Курганской области открылся центр набора бойцов ЧВК „Вагнер“. Он расположен на базе спортивного клуба по адресу: г. Курган, ул. Климова, 85, СК „Академия бокса“. В центре предоставляется вся необходимая информация для вступления в ряды ЧВК», — говорится в сообщении. Также указано, что новобранцам необходимо будет пройти тесты на физическую подготовку. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ЧВК «Вагнер» набирает военных для службы в зоне СВО. Добровольцам готовы платить зарплату более 200 тысяч рублей. Также сообщалось, что в ЧВК искали в регионе травматологов, хирургов и медсестер на зарплату в 300 тысяч рублей. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Глава государства заявлял, что важными задачами ВС РФ является демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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