ЧВК «Вагнер» открыл центр по набору бойцов в Кургане

В Кургане появился центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кургане открылся центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в официальной группе представительства военной компании в Курганской области.

«В Курганской области открылся центр набора бойцов ЧВК „Вагнер“. Он расположен на базе спортивного клуба по адресу: г. Курган, ул. Климова, 85, СК „Академия бокса“. В центре предоставляется вся необходимая информация для вступления в ряды ЧВК», — говорится в сообщении. Также указано, что новобранцам необходимо будет пройти тесты на физическую подготовку.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ЧВК «Вагнер» набирает военных для службы в зоне СВО. Добровольцам готовы платить зарплату более 200 тысяч рублей. Также сообщалось, что в ЧВК искали в регионе травматологов, хирургов и медсестер на зарплату в 300 тысяч рублей.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Глава государства заявлял, что важными задачами ВС РФ является демилитаризация и денацификация Украины.