Стоматологам в ХМАО готовы платить до 700 тысяч рублей

Спрос на стоматологов вырос в ХМАО больше, чем в других российских регионах в 2022 году. Как сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru, максимальная зарплата стоматолога в округе доходит до 700 тысяч рублей.
«За год спрос на стоматологов в целом по стране вырос на 8% (в 2022 году относительно 2021-го), в ХМАО за тот же период потребность в данных специалистах выросла значительно больше, на 29%. В данный момент самую высокую зарплату в сфере стоматологии в ХМАО предлагают стоматологу-ортопеду — от 400 000 до 700 000 рублей на руки», — уточнили аналитики.
В прошлом году в Югре было открыто 200 вакансий врачей этого профиля. В топ-5 вакансий также вошли стоматолог-ортопед-имплантолог, которому готовы платить от 250 тысяч рублей, стоматолог-терапевт-эндодонтист с зарплатой от 150 тысяч, стоматолог-терапевт, которому обещают от 100 до 200 тысяч за работу и детский врач, который будет получать до 150 тысяч.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте клиника не может найти стоматолога-ортопеда, которому работодатель готов платить до 700 тысяч рублей. В медучреждении надеялись, что найдут специалиста после летнего периода отпусков.
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