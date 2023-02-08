Стоматологам в ХМАО готовы платить до 700 тысяч рублей

Hh.ru: в ХМАО на 29% вырос спрос на стоматологов

09 февраля 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

В ХМАО спрос на стоматологов больше, чем в других регионах Фото: Алиса Курганская © URA.RU Спрос на стоматологов вырос в ХМАО больше, чем в других российских регионах в 2022 году. Как сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru, максимальная зарплата стоматолога в округе доходит до 700 тысяч рублей. «За год спрос на стоматологов в целом по стране вырос на 8% (в 2022 году относительно 2021-го), в ХМАО за тот же период потребность в данных специалистах выросла значительно больше, на 29%. В данный момент самую высокую зарплату в сфере стоматологии в ХМАО предлагают стоматологу-ортопеду — от 400 000 до 700 000 рублей на руки», — уточнили аналитики. В прошлом году в Югре было открыто 200 вакансий врачей этого профиля. В топ-5 вакансий также вошли стоматолог-ортопед-имплантолог, которому готовы платить от 250 тысяч рублей, стоматолог-терапевт-эндодонтист с зарплатой от 150 тысяч, стоматолог-терапевт, которому обещают от 100 до 200 тысяч за работу и детский врач, который будет получать до 150 тысяч. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте клиника не может найти стоматолога-ортопеда, которому работодатель готов платить до 700 тысяч рублей. В медучреждении надеялись, что найдут специалиста после летнего периода отпусков.

Спрос на стоматологов вырос в ХМАО больше, чем в других российских регионах в 2022 году. Как сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru, максимальная зарплата стоматолога в округе доходит до 700 тысяч рублей. «За год спрос на стоматологов в целом по стране вырос на 8% (в 2022 году относительно 2021-го), в ХМАО за тот же период потребность в данных специалистах выросла значительно больше, на 29%. В данный момент самую высокую зарплату в сфере стоматологии в ХМАО предлагают стоматологу-ортопеду — от 400 000 до 700 000 рублей на руки», — уточнили аналитики. В прошлом году в Югре было открыто 200 вакансий врачей этого профиля. В топ-5 вакансий также вошли стоматолог-ортопед-имплантолог, которому готовы платить от 250 тысяч рублей, стоматолог-терапевт-эндодонтист с зарплатой от 150 тысяч, стоматолог-терапевт, которому обещают от 100 до 200 тысяч за работу и детский врач, который будет получать до 150 тысяч. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте клиника не может найти стоматолога-ортопеда, которому работодатель готов платить до 700 тысяч рублей. В медучреждении надеялись, что найдут специалиста после летнего периода отпусков.