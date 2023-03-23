Мишустин вступился за ЕГЭ перед депутатами

Единый государственный экзамен дает возможность простым гражданам возможность социального лифта. Так премьер-министр РФ Михаил Мишустин ответил депутатам на вопрос об отмене ЕГЭ.
«Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения. Экзамен дает социальный лифт простым мальчикам из деревень», — отметил Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. Трансляцию заседания проводил телеканал «Россия 24». Премьер отметил, что готов рассмотреть альтернативные варианты, касающиеся отмены формата ЕГЭ.
Ранее в Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ. По мнению депутатов, формат навязанного теста, только «оболванивает подготовку» детей к дальнейшему обучению. На это Мишустин уже отмечал, что данный вопрос нужно тщательно взвешивать. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что единый экзамен открывает много возможностей для детей с периферии, передает RT.
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