Мэрия курганского округа открещивается от проблемной стройки и дольщиков

В администрации Шумихинского округа Курганской области заявили, что местные жители, которые около 30 лет не могут дождаться квартир в недостроенном доме, не являются дольщиками и мэрия не обязана им ничего компенсировать. Об этом в ответе на запрос URA.RU сообщил глава округа Сергей Максимовских.
«Определением Шумихинского района суда от 5 мая 2010 года доли в незавершенном строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: город Шумиха, улица Белоносова, 1, распределены между гражданами и муниципальными учреждениями. Все они стали собственниками объекта, а не дольщиками. Право собственности зарегистрировано в ЕГРН», — сообщил глава округа.
Сейчас участники долевого строительства добиваются через суд, чтобы их признали обманутыми дольщиками, и пытаются получить от администрации округа компенсацию. Сергей Максимовских, в свою очередь, отметил, что администрация округа не получала денежных средств от собственников на строительство дома. При заключении договора в 1993 году заказчиком выступал АО «Машзавод». «Решением судов первой и второй инстанций гражданам отказано в исковых требованиях о взыскании денежных средств с администрации», — добавил глава округа.
Ранее URA.RU писало, что некоторые курганские дольщики умерли, не дождавшись обещанных квартир от застройщика. По словам одной из жительниц города Шумихи, в долевом строительстве было более 20 человек, а сейчас осталось всего лишь шесть. Кроме того, дольщики жаловались, что мэрия округа заставляет их сносить недостроенный дом. Также сообщалось, что дольщики из Шумихи пожаловались депутату Госдумы Сергею Лисовскому.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.