Мэрия курганского округа открещивается от проблемной стройки и дольщиков

Жителей Шумихинского округа отказываются признавать дольщиками (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Шумихинского округа Курганской области заявили, что местные жители, которые около 30 лет не могут дождаться квартир в недостроенном доме, не являются дольщиками и мэрия не обязана им ничего компенсировать. Об этом в ответе на запрос URA.RU сообщил глава округа Сергей Максимовских.

«Определением Шумихинского района суда от 5 мая 2010 года доли в незавершенном строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: город Шумиха, улица Белоносова, 1, распределены между гражданами и муниципальными учреждениями. Все они стали собственниками объекта, а не дольщиками. Право собственности зарегистрировано в ЕГРН», — сообщил глава округа.

Сейчас участники долевого строительства добиваются через суд, чтобы их признали обманутыми дольщиками, и пытаются получить от администрации округа компенсацию. Сергей Максимовских, в свою очередь, отметил, что администрация округа не получала денежных средств от собственников на строительство дома. При заключении договора в 1993 году заказчиком выступал АО «Машзавод». «Решением судов первой и второй инстанций гражданам отказано в исковых требованиях о взыскании денежных средств с администрации», — добавил глава округа.

Ранее URA.RU писало, что некоторые курганские дольщики умерли, не дождавшись обещанных квартир от застройщика. По словам одной из жительниц города Шумихи, в долевом строительстве было более 20 человек, а сейчас осталось всего лишь шесть. Кроме того, дольщики жаловались, что мэрия округа заставляет их сносить недостроенный дом. Также сообщалось, что дольщики из Шумихи пожаловались депутату Госдумы Сергею Лисовскому.