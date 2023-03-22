22 марта 2023

На трассах Курганской области люди гибнут из-за единственной причины

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, зима, шоссе, лес, асфальт, трасса, дорога
За два месяца на курганских трассах погибли семь человек Фото:

На трассах Курганской области за первые два месяца 2023 года во всех ДТП со смертельным исходом водители выезжали на полосу встречного движения. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В Курганской области за аналогичный период произошло 15 ДТП (снижение на 34,8% [по сравнению с аналогичным периодом прошлого года]), в которых погибло семь человек. При этом из них девять ДТП произошли с выездами на полосы встречного движения, в которых погибло семь человек, что составляет 100% от общего числа погибших», — рассказали в ведомстве.

Представители организации совместно с ГИБДД провели анализ ДТП на подведомственных трассах. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» добавили, что водители выезжали на встречную полосу даже в тех местах, где такой выезд ограничен дорожными знаками и разметкой.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Кургане самым опасным участком стал перекресток пр. Голикова и ул. Мальцева. Там случилось четыре ДТП, в которых погибли два человека, и еще двое пострадали.

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На трассах Курганской области за первые два месяца 2023 года во всех ДТП со смертельным исходом водители выезжали на полосу встречного движения. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В Курганской области за аналогичный период произошло 15 ДТП (снижение на 34,8% [по сравнению с аналогичным периодом прошлого года]), в которых погибло семь человек. При этом из них девять ДТП произошли с выездами на полосы встречного движения, в которых погибло семь человек, что составляет 100% от общего числа погибших», — рассказали в ведомстве. Представители организации совместно с ГИБДД провели анализ ДТП на подведомственных трассах. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» добавили, что водители выезжали на встречную полосу даже в тех местах, где такой выезд ограничен дорожными знаками и разметкой. Ранее стало известно, что в 2022 году в Кургане самым опасным участком стал перекресток пр. Голикова и ул. Мальцева. Там случилось четыре ДТП, в которых погибли два человека, и еще двое пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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