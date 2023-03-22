На трассах Курганской области люди гибнут из-за единственной причины

За два месяца на курганских трассах погибли семь человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На трассах Курганской области за первые два месяца 2023 года во всех ДТП со смертельным исходом водители выезжали на полосу встречного движения. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В Курганской области за аналогичный период произошло 15 ДТП (снижение на 34,8% [по сравнению с аналогичным периодом прошлого года]), в которых погибло семь человек. При этом из них девять ДТП произошли с выездами на полосы встречного движения, в которых погибло семь человек, что составляет 100% от общего числа погибших», — рассказали в ведомстве.

Представители организации совместно с ГИБДД провели анализ ДТП на подведомственных трассах. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» добавили, что водители выезжали на встречную полосу даже в тех местах, где такой выезд ограничен дорожными знаками и разметкой.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Кургане самым опасным участком стал перекресток пр. Голикова и ул. Мальцева. Там случилось четыре ДТП, в которых погибли два человека, и еще двое пострадали.