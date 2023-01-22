В ГИБДД Кургана назвали самые аварийные перекрестки

В ГИБДД Кургана самый аварийный перекресток находится в Заозерном

23 января 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

В 2022 году на курганских дорогах произошло 341 ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане самым опасным участком в 2022 году стал перекресток пр. Голикова и ул. Мальцева. Об этом представителям telegram-канала «Курганистан» сообщили в городском ГИБДД. «По итогам 2022 года больше всего смертельных ДТП произошло на перекрестке Голикова—Мальцева. Здесь случилось четыре ДТП, погибли два человека, еще два пострадали», — указано в «Курганистане» . Также в число самых аварийных попали перекрестки: ул. Советской и ул. Комсомольской (три ДТП, четыре пострадавших), пр. Маршала Голикова и ул. Бурова-Петрова (три ДТП, три пострадавших), ул. Ленина и ул. Климова (три ДТП, три пострадавших). По данным ГИБДД, всего за год в Кургане было зарегистрировано 341 ДТП. В них погибли 25 человек, пять из которых — дети. В ведомстве отметили, что основной причиной аварий стало пренебрежение правилами дорожного движения.

В Кургане самым опасным участком в 2022 году стал перекресток пр. Голикова и ул. Мальцева. Об этом представителям telegram-канала «Курганистан» сообщили в городском ГИБДД. «По итогам 2022 года больше всего смертельных ДТП произошло на перекрестке Голикова—Мальцева. Здесь случилось четыре ДТП, погибли два человека, еще два пострадали», — указано в «Курганистане». Также в число самых аварийных попали перекрестки: ул. Советской и ул. Комсомольской (три ДТП, четыре пострадавших), пр. Маршала Голикова и ул. Бурова-Петрова (три ДТП, три пострадавших), ул. Ленина и ул. Климова (три ДТП, три пострадавших). По данным ГИБДД, всего за год в Кургане было зарегистрировано 341 ДТП. В них погибли 25 человек, пять из которых — дети. В ведомстве отметили, что основной причиной аварий стало пренебрежение правилами дорожного движения.