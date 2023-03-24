Медведев понадеялся, что Запад осознает последствия атаки ВСУ на Крым

При попытке отвоевать Крым Россия сможет использовать любое оружие, в том числе ядерное, чтобы защитить территорию. Такое предупреждение Западу сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты. Включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Информация опубликована в его
Ранее замначальника Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий анонсировал весеннее наступление на Россию, в том числе захват Крыма. По информации Bild, ВСУ хотят прорвать сухопутный мост в Крым, чтобы отрезать полуостров от сообщения с РФ. Украина не сможет осуществить свои планы, так как Крым сложно атаковать, считает немецкий политолог, профессор университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
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