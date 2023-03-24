Медведев понадеялся, что Запад осознает последствия атаки ВСУ на Крым

Медведев: Россия применит любое оружие при попытке захвата Крыма
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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев высказался о защите Крыма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При попытке отвоевать Крым Россия сможет использовать любое оружие, в том числе ядерное, чтобы защитить территорию. Такое предупреждение Западу сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты. Включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Информация опубликована в его telegram-канале.

Ранее замначальника Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий анонсировал весеннее наступление на Россию, в том числе захват Крыма. По информации Bild, ВСУ хотят прорвать сухопутный мост в Крым, чтобы отрезать полуостров от сообщения с РФ. Украина не сможет осуществить свои планы, так как Крым сложно атаковать, считает немецкий политолог, профессор университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

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При попытке отвоевать Крым Россия сможет использовать любое оружие, в том числе ядерное, чтобы защитить территорию. Такое предупреждение Западу сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты. Включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Информация опубликована в его telegram-канале. Ранее замначальника Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий анонсировал весеннее наступление на Россию, в том числе захват Крыма. По информации Bild, ВСУ хотят прорвать сухопутный мост в Крым, чтобы отрезать полуостров от сообщения с РФ. Украина не сможет осуществить свои планы, так как Крым сложно атаковать, считает немецкий политолог, профессор университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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