В Нижневартовске задержали рейс до Тюмени

Пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, прилетят в областную столицу с трехчасовой задержкой. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 288 Нижневартовск — Тюмень. Прибытие по расписанию: 23:10. Расчетное время: 02:20», — говорится на онлайн-табло.
На сайте аэропорта Нижневартовска указано, что причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна. Самолет вылетит из ХМАО 26 марта в 00:10.
Ранее URA.RU писало, что вылет рейса из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО) задержали. По предварительной информации, причиной позднего вылета стала техническая неисправность самолета.
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