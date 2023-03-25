В Нижневартовске задержали рейс до Тюмени 25 марта 2023 в 16:47 Размер текста - 17 + Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, прилетят в областную столицу с трехчасовой задержкой. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 288 Нижневартовск — Тюмень. Прибытие по расписанию: 23:10. Расчетное время: 02:20», — говорится на онлайн-табло. На сайте аэропорта Нижневартовска указано, что причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна. Самолет вылетит из ХМАО 26 марта в 00:10. Ранее URA.RU писало, что вылет рейса из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО) задержали. По предварительной информации, причиной позднего вылета стала техническая неисправность самолета. Пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, прилетят в областную столицу с трехчасовой задержкой. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 288 Нижневартовск — Тюмень. Прибытие по расписанию: 23:10. Расчетное время: 02:20», — говорится на онлайн-табло. На сайте аэропорта Нижневартовска указано, что причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна. Самолет вылетит из ХМАО 26 марта в 00:10. Ранее URA.RU писало, что вылет рейса из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО) задержали. По предварительной информации, причиной позднего вылета стала техническая неисправность самолета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям