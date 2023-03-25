В Нижневартовске задержали рейс до Тюмени

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна Фото:

Пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, прилетят в областную столицу с трехчасовой задержкой. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ 288 Нижневартовск — Тюмень. Прибытие по расписанию: 23:10. Расчетное время: 02:20», — говорится на онлайн-табло.

На сайте аэропорта Нижневартовска указано, что причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна. Самолет вылетит из ХМАО 26 марта в 00:10.

Ранее URA.RU писало, что вылет рейса из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО) задержали. По предварительной информации, причиной позднего вылета стала техническая неисправность самолета.

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Пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, прилетят в областную столицу с трехчасовой задержкой. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 288 Нижневартовск — Тюмень. Прибытие по расписанию: 23:10. Расчетное время: 02:20», — говорится на онлайн-табло. На сайте аэропорта Нижневартовска указано, что причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна. Самолет вылетит из ХМАО 26 марта в 00:10. Ранее URA.RU писало, что вылет рейса из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО) задержали. По предварительной информации, причиной позднего вылета стала техническая неисправность самолета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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