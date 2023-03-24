СКР возбудил дело по факту гибели двух детей в Екатеринбурге

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух мальчиков в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга.
«Уголовное дело возбуждено и расследуется по признакам преступления по статье об убийстве двух несовершеннолетних. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти», — рассказал Александр Шульга.
По словам начальниками пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, информация о гибели двух мальчиков пяти и восьми лет поступила вечером 25 марта. Сейчас полиция прорабатывает версии произошедшего, опрашивает соседей и выясняет условия, в которых росли дети.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге женщина покончила с собой, предварительно убив своих детей. По словам очевидцев, семья в которой росли дети была благополучной. Для выяснения подробностей ЧП к месту происшествия выехал екатеринбургский прокурор. Также агентство рассказывало, что убившая детей екатеринбурженка оставила предсмертную записку.
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