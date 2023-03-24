24 марта 2023

СКР возбудил дело по факту гибели двух детей в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, место преступления, скр, следственные действия, место происшествия
СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве двоих детей Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух мальчиков в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга.

«Уголовное дело возбуждено и расследуется по признакам преступления по статье об убийстве двух несовершеннолетних. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти», — рассказал Александр Шульга.

По словам начальниками пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, информация о гибели двух мальчиков пяти и восьми лет поступила вечером 25 марта. Сейчас полиция прорабатывает версии произошедшего, опрашивает соседей и выясняет условия, в которых росли дети.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге женщина покончила с собой, предварительно убив своих детей. По словам очевидцев, семья в которой росли дети была благополучной. Для выяснения подробностей ЧП к месту происшествия выехал екатеринбургский прокурор. Также агентство рассказывало, что убившая детей екатеринбурженка оставила предсмертную записку.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух мальчиков в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга. «Уголовное дело возбуждено и расследуется по признакам преступления по статье об убийстве двух несовершеннолетних. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти», — рассказал Александр Шульга. По словам начальниками пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, информация о гибели двух мальчиков пяти и восьми лет поступила вечером 25 марта. Сейчас полиция прорабатывает версии произошедшего, опрашивает соседей и выясняет условия, в которых росли дети. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге женщина покончила с собой, предварительно убив своих детей. По словам очевидцев, семья в которой росли дети была благополучной. Для выяснения подробностей ЧП к месту происшествия выехал екатеринбургский прокурор. Также агентство рассказывало, что убившая детей екатеринбурженка оставила предсмертную записку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...