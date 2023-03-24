24 марта 2023

Соседи рассказали о семье екатеринбурженки, убившей двух детей

Соседи екатеринбурженки, убившей себя и детей, положительно отозвались о ней
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
Соседи не замечали странностей за семьей екатеринбурженки, убившей детей Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство

Семья женщины, убившей двух детей и покончившей собой, была нормальной, странностей за ней не замечали. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали соседи екатеринбурженки.

«Лично знакомы не были, но часто пересекались. У нас же тоже дети — ходили в Девятку (Областная больница №9 — прим. URA.RU) на прием. Нормальная семья, ничего такого за ними не замечали», — рассказали соседи семьи.

В Екатеринбурге вечером 25 марта женщина убила двоих сыновей пяти и восьми лет, позднее екатеринбурженка покончила с собой. На месте происшествия работают следователи, полицейские и прокуратура. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. По словам источника URA.RU, екатеринбурженка, убившая детей и себя, была психически больна и оставила предсмертную записку.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Семья женщины, убившей двух детей и покончившей собой, была нормальной, странностей за ней не замечали. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали соседи екатеринбурженки. «Лично знакомы не были, но часто пересекались. У нас же тоже дети — ходили в Девятку (Областная больница №9 — прим. URA.RU) на прием. Нормальная семья, ничего такого за ними не замечали», — рассказали соседи семьи. В Екатеринбурге вечером 25 марта женщина убила двоих сыновей пяти и восьми лет, позднее екатеринбурженка покончила с собой. На месте происшествия работают следователи, полицейские и прокуратура. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. По словам источника URA.RU, екатеринбурженка, убившая детей и себя, была психически больна и оставила предсмертную записку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...