Соседи рассказали о семье екатеринбурженки, убившей двух детей

Семья женщины, убившей двух детей и покончившей собой, была нормальной, странностей за ней не замечали. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали соседи екатеринбурженки.
«Лично знакомы не были, но часто пересекались. У нас же тоже дети — ходили в Девятку (Областная больница №9 — прим. URA.RU) на прием. Нормальная семья, ничего такого за ними не замечали», — рассказали соседи семьи.
В Екатеринбурге вечером 25 марта женщина убила двоих сыновей пяти и восьми лет, позднее екатеринбурженка покончила с собой. На месте происшествия работают следователи, полицейские и прокуратура. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. По словам источника URA.RU, екатеринбурженка, убившая детей и себя, была психически больна и оставила предсмертную записку.
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