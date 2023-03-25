Волонтер Галина Газарян планирует повторить поездку и поддержать людей, нуждающихся в помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтер из Сургута (ХМАО) Галина Газарян рассказала, что двухнедельная поездка в Кременную (ЛНР) в составе гуманитарной миссии научила ее смирению и выдержке. На видео, опубликованном в официальном telegram-канале гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО, девушка рассказывает, что планирует вернуться и повторить этот опыт.

«За время нахождения в гуммиссии <…> я научилась выдержке, смирению, научилась помогать людям, быть преданной своему делу, отдаваться на 100%. Уверена, что вернусь сюда снова, чтобы еще больше, еще сильнее и эмоциональнее отдаться, помочь, поддержать людей, которые находятся здесь сейчас в трудной ситуации», — делится опытом волонтер. Галина Газарян очень хочет помочь нашим солдатам и принести добро.

Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Предприниматели из ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс.