25 марта 2023
24 марта 2023

Волонтер из ХМАО поделилась опытом после поездки в ЛНР. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум молодежи Челябинской области «Территория смыслов Южного Урала». Челябинская область, волонтер
Волонтер Галина Газарян планирует повторить поездку и поддержать людей, нуждающихся в помощи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Волонтер из Сургута (ХМАО) Галина Газарян рассказала, что двухнедельная поездка в Кременную (ЛНР) в составе гуманитарной миссии научила ее смирению и выдержке. На видео, опубликованном в официальном telegram-канале гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО, девушка рассказывает, что планирует вернуться и повторить этот опыт.

«За время нахождения в гуммиссии <…> я научилась выдержке, смирению, научилась помогать людям, быть преданной своему делу, отдаваться на 100%. Уверена, что вернусь сюда снова, чтобы еще больше, еще сильнее и эмоциональнее отдаться, помочь, поддержать людей, которые находятся здесь сейчас в трудной ситуации», — делится опытом волонтер. Галина Газарян очень хочет помочь нашим солдатам и принести добро.

Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Предприниматели из ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс.

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Волонтер из Сургута (ХМАО) Галина Газарян рассказала, что двухнедельная поездка в Кременную (ЛНР) в составе гуманитарной миссии научила ее смирению и выдержке. На видео, опубликованном в официальном telegram-канале гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО, девушка рассказывает, что планирует вернуться и повторить этот опыт. «За время нахождения в гуммиссии <…> я научилась выдержке, смирению, научилась помогать людям, быть преданной своему делу, отдаваться на 100%. Уверена, что вернусь сюда снова, чтобы еще больше, еще сильнее и эмоциональнее отдаться, помочь, поддержать людей, которые находятся здесь сейчас в трудной ситуации», — делится опытом волонтер. Галина Газарян очень хочет помочь нашим солдатам и принести добро. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Предприниматели из ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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