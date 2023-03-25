Инфекционист рассказала, как не заразиться сибирской язвой

Чтобы не заразиться сибирской язвой, человек должен употреблять мясо, прошедшее тщательную термическую обработку. Поэтому не следует брать мясо на непроверенных рынках. Об этом рассказала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Светлана Машкова.
«Запрещено покупать мясо, не прошедшее ветеринарный контроль, например, на стихийных рынках, у неизвестных людей из багажников машин. Такие дешевые покупки очень рискованны и могут стоить жизни. <…> Термическая обработка мяса <…> должна быть очень тщательной», — подчеркнула Светлана Машкова в беседе с «Известиями». По словам эксперта, чтобы удостовериться, что мясо безопасно для употребления, кусок размером в полкило следует варить не менее 2,5 часов.
Также врач подчеркнула, что для избежания заражения сибирской язвой, следует проводить мониторинг всех заболевших животных и вовремя их изолировать. Причем этим должны заниматься не только санитарные службы, например, Роспотребнадзор, но и граждане, которые имеют свое хозяйство. В случае заболевания следует обращаться к врачу, заниматься самолечением противопоказано, подчеркнула специалист.
Ранее сообщалось, что в Чувашской республике найдено мясо с признаками заражения сибирской язвой. Данная информация проходила в конце марта текущего года. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял данный случай под особый контроль. На 23 марта уже зафиксировано четыре случая заражения.
Сибирская язва — инфекционное заболевание, которое поражает кожу, легкие и кишечник. Его распространителями являются сельскохозяйственные животные: быки, коровы, овцы, и другие.
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