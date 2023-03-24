Бастрыкин взял на контроль дело о распространении сибирской язвы в России

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Александр Бастрыкин поручил докладывать о расследовании по расспространению сибирской язвы Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Чувашской Республике доложить о расследовании фактов распространения в регионе сибирской язвы. Ранее местный житель забил мясо зараженного быка, из-за чего заразились его соседи и один из жителей.

«Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Полтинину А.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщили на сайте ведомства. Против мужчины, заразившего соседей сибирской язвой, было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия».

В СК уточнили, что гражданин с 2022 года не прививал животных против болезней. В том числе не было профилактики против сибирской язвы.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Чувашской Республике доложить о расследовании фактов распространения в регионе сибирской язвы. Ранее местный житель забил мясо зараженного быка, из-за чего заразились его соседи и один из жителей. «Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Полтинину А.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщили на сайте ведомства. Против мужчины, заразившего соседей сибирской язвой, было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия». В СК уточнили, что гражданин с 2022 года не прививал животных против болезней. В том числе не было профилактики против сибирской язвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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