Бастрыкин взял на контроль дело о распространении сибирской язвы в России

24 марта 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил докладывать о расследовании по расспространению сибирской язвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Чувашской Республике доложить о расследовании фактов распространения в регионе сибирской язвы. Ранее местный житель забил мясо зараженного быка, из-за чего заразились его соседи и один из жителей. «Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Полтинину А.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщили на сайте ведомства . Против мужчины, заразившего соседей сибирской язвой, было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия». В СК уточнили, что гражданин с 2022 года не прививал животных против болезней. В том числе не было профилактики против сибирской язвы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Чувашской Республике доложить о расследовании фактов распространения в регионе сибирской язвы. Ранее местный житель забил мясо зараженного быка, из-за чего заразились его соседи и один из жителей. «Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Полтинину А.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщили на сайте ведомства. Против мужчины, заразившего соседей сибирской язвой, было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия». В СК уточнили, что гражданин с 2022 года не прививал животных против болезней. В том числе не было профилактики против сибирской язвы.