25 марта 2023
24 марта 2023

В Тюмени поссорившиеся мужчина и женщина разбили друг другу машины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В ходе ссоры были повреждены две машины Фото:

В Тюмени на улице Энергостроителей женщина молотком стукнула по лобовому окну машины. За это владелец автомобиля ударил ее по голове, схватил за волосы и еще пару раз ударил. Видео с произошедшим попало в социальные сети.

«О, боже. Высокие отношения на Войновке», — прокомментировала увиденное соседка, которая все снимала на камеру. После драки мужчина забрал молоток и пару раз ударил им по машине девушки.

Видео из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень»

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В Тюмени на улице Энергостроителей женщина молотком стукнула по лобовому окну машины. За это владелец автомобиля ударил ее по голове, схватил за волосы и еще пару раз ударил. Видео с произошедшим попало в социальные сети. «О, боже. Высокие отношения на Войновке», — прокомментировала увиденное соседка, которая все снимала на камеру. После драки мужчина забрал молоток и пару раз ударил им по машине девушки. Видео из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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