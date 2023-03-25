В ходе ссоры были повреждены две машины
В Тюмени на улице Энергостроителей женщина молотком стукнула по лобовому окну машины. За это владелец автомобиля ударил ее по голове, схватил за волосы и еще пару раз ударил. Видео с произошедшим попало в социальные сети.
«О, боже. Высокие отношения на Войновке», — прокомментировала увиденное соседка, которая все снимала на камеру. После драки мужчина забрал молоток и пару раз ударил им по машине девушки.
Видео из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень»
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