В Тюмени поссорившиеся мужчина и женщина разбили друг другу машины. Видео

26 марта 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

В ходе ссоры были повреждены две машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на улице Энергостроителей женщина молотком стукнула по лобовому окну машины. За это владелец автомобиля ударил ее по голове, схватил за волосы и еще пару раз ударил. Видео с произошедшим попало в социальные сети. «О, боже. Высокие отношения на Войновке», — прокомментировала увиденное соседка, которая все снимала на камеру. После драки мужчина забрал молоток и пару раз ударил им по машине девушки. Видео из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень»

В Тюмени на улице Энергостроителей женщина молотком стукнула по лобовому окну машины. За это владелец автомобиля ударил ее по голове, схватил за волосы и еще пару раз ударил. Видео с произошедшим попало в социальные сети. «О, боже. Высокие отношения на Войновке», — прокомментировала увиденное соседка, которая все снимала на камеру. После драки мужчина забрал молоток и пару раз ударил им по машине девушки. Видео из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень»