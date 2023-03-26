Минобороны РФ раскрыло подробности атаки украинского беспилотника на Тульскую область

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника «Стриж» в Тульской области
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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., стрижи, миг-29, авиашоу
В Минобороны рассказали о ликвидации украинского БПЛА в Тульской области Фото:
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Взрыв в Тульской области

Упавший в Тульской области беспилотник принадлежал украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России. Это был БПЛА «Стриж» (Ту-141).

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«Киевский режим осуществил попытку совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа „Стриж“ (Ту-141) в ударном исполнении», — сообщили в Минобороны России. Сообщение цитирует ТАСС. Беспилотник упал в результате работы российского комплекса радиоэлектронной борьбы.

О падении БПЛА в городе Киреевске в Тульской области стало известно днем 26 марта. В результате взрыва беспилотника никто не погиб, пострадали три местных жителя.

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Упавший в Тульской области беспилотник принадлежал украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России. Это был БПЛА «Стриж» (Ту-141). «Киевский режим осуществил попытку совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа „Стриж“ (Ту-141) в ударном исполнении», — сообщили в Минобороны России. Сообщение цитирует ТАСС. Беспилотник упал в результате работы российского комплекса радиоэлектронной борьбы. О падении БПЛА в городе Киреевске в Тульской области стало известно днем 26 марта. В результате взрыва беспилотника никто не погиб, пострадали три местных жителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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