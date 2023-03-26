Минобороны РФ раскрыло подробности атаки украинского беспилотника на Тульскую область

В Минобороны рассказали о ликвидации украинского БПЛА в Тульской области
новость из сюжетаВзрыв в Тульской области
Упавший в Тульской области беспилотник принадлежал украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России. Это был БПЛА «Стриж» (Ту-141).
Новость по теме
«Киевский режим осуществил попытку совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа „Стриж“ (Ту-141) в ударном исполнении», — сообщили в Минобороны России. Сообщение цитирует ТАСС. Беспилотник упал в результате работы российского комплекса радиоэлектронной борьбы.
О падении БПЛА в городе Киреевске в Тульской области стало известно днем 26 марта. В результате взрыва беспилотника никто не погиб, пострадали три местных жителя.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!