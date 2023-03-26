26 марта 2023

Десять частных домов повреждены после взрыва БПЛА под Тулой

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Последствия обрушения старого здания на Радищева. Екатеринбург , старый дом, развалины, обрушение, разрушенный дом, разрушенное здание
Помимо частных домов пострадали и многоэтажные, сообщили власти региона Фото:
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Взрыв в Тульской области

В результате падения украинского военного беспилотника были повреждены десять частных домов в городе Киреевске. При этом взрыв нанес ущерб еще ряду многоэтажек, о чем рассказало правительство Тульской области.

«По уточненной информации, вследствие ЧП частично пострадали 10 частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах. Три человека получили легкие ранения, им незамедлительно оказали медицинскую помощь. В настоящий момент жизни и здоровью ничего не угрожает», — указано в сообщении регионального правительства.

О падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Киреевске стало известно днем 26 марта. В результате взрыва беспилотника никто не погиб, пострадали три местных жителя. Как рассказали в Минобороны РФ, украинской стороной была спланирована атака, но она провалилась в результате работы российского комплекса радиоэлектронной борьбы.

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В результате падения украинского военного беспилотника были повреждены десять частных домов в городе Киреевске. При этом взрыв нанес ущерб еще ряду многоэтажек, о чем рассказало правительство Тульской области. «По уточненной информации, вследствие ЧП частично пострадали 10 частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах. Три человека получили легкие ранения, им незамедлительно оказали медицинскую помощь. В настоящий момент жизни и здоровью ничего не угрожает», — указано в сообщении регионального правительства. О падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Киреевске стало известно днем 26 марта. В результате взрыва беспилотника никто не погиб, пострадали три местных жителя. Как рассказали в Минобороны РФ, украинской стороной была спланирована атака, но она провалилась в результате работы российского комплекса радиоэлектронной борьбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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