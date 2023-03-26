Боец ВС РФ в одиночку захватил пункт ВСУ под Угледаром. Видео

27 марта 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Боец ворвался в опорный пункт и подорвал гранатой пулеметное гнездо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» с позывным «Цыган» в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром, чтобы спасти товарищей. Об одиночном штурме рассказал сам боец в интервью военкору «Известий» Валентину Трушнину. «Я пришел туда боекомплект принести. Я пришел, смотрю — пацаны лежат на полу, человек 16 наших было. Никто в этот опорник не смог зайти. Ну я понял, что до утра просто никто не доживет. Если мы сейчас не возьмем этот опорник, мы там ляжем все. Мне кажется, на моем месте каждый так поступил бы», — передает слова бойца Пятый канал. «Цыган» рассказал, что ВСУ били по позициям россиян из гранатометов, минометов и танка и каждые пять минут в рядах россиян появлялись раненные. По словам бойца, ему удалось в одиночку ворваться в опорный пункт и подорвать гранатой пулеметное гнездо. За этот подвиг его наградили орденом Мужества. В ходе спецоперации, которую проводит Россия с целью денацификации и демилитаризации Украины, российские военнослужащие неоднократно получали награды за проявленное мужества при выполнении боевых заданий. Ранее URA.RU сообщало, что российский военный Александр Мальцев с позывным «Кубань» 10 марта в одиночку взял под контроль позицию ВСУ. В ходе боя он ликвидировал троих солдат, двоих взял в плен. Курганского военнослужащего Анатолия Приданникова по приказу президента России Владимира Путина наградили медалью Жукова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боец оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» с позывным «Цыган» в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром, чтобы спасти товарищей. Об одиночном штурме рассказал сам боец в интервью военкору «Известий» Валентину Трушнину. «Я пришел туда боекомплект принести. Я пришел, смотрю — пацаны лежат на полу, человек 16 наших было. Никто в этот опорник не смог зайти. Ну я понял, что до утра просто никто не доживет. Если мы сейчас не возьмем этот опорник, мы там ляжем все. Мне кажется, на моем месте каждый так поступил бы», — передает слова бойца Пятый канал. «Цыган» рассказал, что ВСУ били по позициям россиян из гранатометов, минометов и танка и каждые пять минут в рядах россиян появлялись раненные. По словам бойца, ему удалось в одиночку ворваться в опорный пункт и подорвать гранатой пулеметное гнездо. За этот подвиг его наградили орденом Мужества. В ходе спецоперации, которую проводит Россия с целью денацификации и демилитаризации Украины, российские военнослужащие неоднократно получали награды за проявленное мужества при выполнении боевых заданий. Ранее URA.RU сообщало, что российский военный Александр Мальцев с позывным «Кубань» 10 марта в одиночку взял под контроль позицию ВСУ. В ходе боя он ликвидировал троих солдат, двоих взял в плен. Курганского военнослужащего Анатолия Приданникова по приказу президента России Владимира Путина наградили медалью Жукова.