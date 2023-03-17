Российский солдат в одиночку захватил позицию ВСУ. Видео

17 марта 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Александр Мальцев уничтожил троих бойцов ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военный Александр Мальцев с позывным «Кубань» 10 марта в одиночку взял под контроль позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе боя он ликвидировал троих солдат, двоих взял в плен. Штурмовой отряд, в котором состоял Александр Мальцев, получил приказ уничтожить обороняющиеся подразделения ВСУ и занять опорный пункт. В ходе выполнения боевой задачи украинцы открыли сильный огонь, в результате чего двое российских штурмовиков получили ранения, сообщает telegram-канал «Старше Эдды». Мальцев оттащил раненых товарищей, оказав им медицинскую помощь. После этого, оценив обстановку, он принял решение самостоятельно захватить траншею ВСУ. «Кубань» уничтожил троих вражеских бойцов, а также взял двоих в плен. Позже он дождался группы закрепления и передал сдавшихся украинских бойцов в их руки. Рядовой Мальцев погиб в бою 13 марта. Сейчас готовятся документы для представления бойца к званию Героя России посмертно. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.

Российский военный Александр Мальцев с позывным «Кубань» 10 марта в одиночку взял под контроль позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе боя он ликвидировал троих солдат, двоих взял в плен. Штурмовой отряд, в котором состоял Александр Мальцев, получил приказ уничтожить обороняющиеся подразделения ВСУ и занять опорный пункт. В ходе выполнения боевой задачи украинцы открыли сильный огонь, в результате чего двое российских штурмовиков получили ранения, сообщает telegram-канал «Старше Эдды». Мальцев оттащил раненых товарищей, оказав им медицинскую помощь. После этого, оценив обстановку, он принял решение самостоятельно захватить траншею ВСУ. «Кубань» уничтожил троих вражеских бойцов, а также взял двоих в плен. Позже он дождался группы закрепления и передал сдавшихся украинских бойцов в их руки. Рядовой Мальцев погиб в бою 13 марта. Сейчас готовятся документы для представления бойца к званию Героя России посмертно. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.