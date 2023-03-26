26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

В Курганской области ищут сварщиков для строительства моста в Казани

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство Нижне-туринская ГРЭС., сварщик, строительство
Строительная компания ищет сварщиков в Курганской области Фото:

Курганских сварщиков позвали на работу по возведению мостовых конструкций в Сызрани (Казань). Работодатель обещает гарантированные выплаты, превышающие 80 тысяч рублей, указано в объявлении на популярном сайте продаж.

«Свежая вакансия. Заполняем бригаду на постройку моста в Сызрани. Требуются сварщики, работа вахтовым методом», — говорится в сообщении.

Работодатель предупреждает об ускоренном графике — семь дней в неделю. При этом сотрудник сам вправе выбрать продолжительность вахты: от 30 до 90 дней. Наниматель обещает бесплатное питание и проживание, а также все «необходимые атрибуты для отдыха», куда входят холодильник, TV, Wi-Fi, стиральная машина и прочее.

О том, что в Кургане ищут желающих поработать электрогазосварщиками в Республике Татарстан, URA.RU писало ранее. Вахтовикам обещали зарплату более 200 тысяч рублей. Претендентов завлекали бесплатным проживанием в отремонтированных общежитиях, спецодеждой и компенсацией проезда за каждую смену. Курганских сварщиков также ждали на газопроводах ЯНАО. За прокладку и ремонт труб работникам обещали платить до 330 тысяч рублей.

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Курганских сварщиков позвали на работу по возведению мостовых конструкций в Сызрани (Казань). Работодатель обещает гарантированные выплаты, превышающие 80 тысяч рублей, указано в объявлении на популярном сайте продаж. «Свежая вакансия. Заполняем бригаду на постройку моста в Сызрани. Требуются сварщики, работа вахтовым методом», — говорится в сообщении. Работодатель предупреждает об ускоренном графике — семь дней в неделю. При этом сотрудник сам вправе выбрать продолжительность вахты: от 30 до 90 дней. Наниматель обещает бесплатное питание и проживание, а также все «необходимые атрибуты для отдыха», куда входят холодильник, TV, Wi-Fi, стиральная машина и прочее. О том, что в Кургане ищут желающих поработать электрогазосварщиками в Республике Татарстан, URA.RU писало ранее. Вахтовикам обещали зарплату более 200 тысяч рублей. Претендентов завлекали бесплатным проживанием в отремонтированных общежитиях, спецодеждой и компенсацией проезда за каждую смену. Курганских сварщиков также ждали на газопроводах ЯНАО. За прокладку и ремонт труб работникам обещали платить до 330 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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