В Курганской области ищут сварщиков для строительства моста в Казани

27 марта 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Строительная компания ищет сварщиков в Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганских сварщиков позвали на работу по возведению мостовых конструкций в Сызрани (Казань). Работодатель обещает гарантированные выплаты, превышающие 80 тысяч рублей, указано в объявлении на популярном сайте продаж. «Свежая вакансия. Заполняем бригаду на постройку моста в Сызрани. Требуются сварщики, работа вахтовым методом», — говорится в сообщении. Работодатель предупреждает об ускоренном графике — семь дней в неделю. При этом сотрудник сам вправе выбрать продолжительность вахты: от 30 до 90 дней. Наниматель обещает бесплатное питание и проживание, а также все «необходимые атрибуты для отдыха», куда входят холодильник, TV, Wi-Fi, стиральная машина и прочее. О том, что в Кургане ищут желающих поработать электрогазосварщиками в Республике Татарстан, URA.RU писало ранее. Вахтовикам обещали зарплату более 200 тысяч рублей. Претендентов завлекали бесплатным проживанием в отремонтированных общежитиях, спецодеждой и компенсацией проезда за каждую смену. Курганских сварщиков также ждали на газопроводах ЯНАО. За прокладку и ремонт труб работникам обещали платить до 330 тысяч рублей.

Курганских сварщиков позвали на работу по возведению мостовых конструкций в Сызрани (Казань). Работодатель обещает гарантированные выплаты, превышающие 80 тысяч рублей, указано в объявлении на популярном сайте продаж. «Свежая вакансия. Заполняем бригаду на постройку моста в Сызрани. Требуются сварщики, работа вахтовым методом», — говорится в сообщении. Работодатель предупреждает об ускоренном графике — семь дней в неделю. При этом сотрудник сам вправе выбрать продолжительность вахты: от 30 до 90 дней. Наниматель обещает бесплатное питание и проживание, а также все «необходимые атрибуты для отдыха», куда входят холодильник, TV, Wi-Fi, стиральная машина и прочее. О том, что в Кургане ищут желающих поработать электрогазосварщиками в Республике Татарстан, URA.RU писало ранее. Вахтовикам обещали зарплату более 200 тысяч рублей. Претендентов завлекали бесплатным проживанием в отремонтированных общежитиях, спецодеждой и компенсацией проезда за каждую смену. Курганских сварщиков также ждали на газопроводах ЯНАО. За прокладку и ремонт труб работникам обещали платить до 330 тысяч рублей.