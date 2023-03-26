Боец пермского батальона «Молот» сбил из АКМ беспилотник «Фурия» в зоне СВО

27 марта 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

Военнослужащий заметил БПЛА, когда находился на боевом дежурстве Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Младшему сержанту из пермского батальона «Молот» удалось уничтожить БПЛА «Фурия» в зоне проведения спецоперации, произведя серию выстрелов из автомата Калашникова (АКМ). Об этом сообщил сам военнослужащий. Изначально в поле зрения бойца попал другой аппарат, по которому также был открыть огонь. Машину подбросило, она задымилась, но продолжила полет. «Приблизительно через 10 минут с другой стороны появился второй БПЛА. Младший сержант выстрелил весь магазин, но не попал. Пристегнул второй на 45 патронов. БПЛА развернулся и стал удаляться. Боец взял его на прицел и выпустил несколько очередей. Когда производил перезарядку, краем глаза заметил, как „Фурия“ начала снижение в сторону города», — это сообщение опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи». Дежурные силы ПВО информацию о падении БПЛА подтвердили. Они видели, как раскрылся парашют аппарата. У военнослужащих не было возможности подойти к месту падения беспилотника, эта территория заминирована «Лепестками», указано в сообщении. Это такой вид противопехотных мин, которые используют ВСУ. Они запрещены решением Женевской конвенции из-за сложности обнаружения на местности. Через несколько минут по месту падения БПЛА «начала работать» артиллерия противника. Инцидент произошел 21 марта. Там, где младший сержант сбил дрон, стояли танки ВС РФ. Боец ранее неоднократно участвовал в эвакуации раненых. О формировании в регионе нового батальона «Молот» из числа добровольцев стало известно в июне 2022 года. Об этом решении URA.RU рассказали прикамские ветераны боевых действий. Бойцы подразделения изъявили желание отправиться на фронт вслед за военнослужащими добровольческого батальона «Парма». Сейчас в зоне спецоперации пермяки защищают граждан ЛНР и ДНР, а также жителей пограничных территорий от агрессии киевского режима и нацбатальонов ВСУ. Так днем 26 марта в небе над Тульской областью удалось ликвидировать беспилотник «Стриж». По данным Минобороны РФ, в результате взрыва после падения аппарата пострадали три местных жителя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Младшему сержанту из пермского батальона «Молот» удалось уничтожить БПЛА «Фурия» в зоне проведения спецоперации, произведя серию выстрелов из автомата Калашникова (АКМ). Об этом сообщил сам военнослужащий. Изначально в поле зрения бойца попал другой аппарат, по которому также был открыть огонь. Машину подбросило, она задымилась, но продолжила полет. «Приблизительно через 10 минут с другой стороны появился второй БПЛА. Младший сержант выстрелил весь магазин, но не попал. Пристегнул второй на 45 патронов. БПЛА развернулся и стал удаляться. Боец взял его на прицел и выпустил несколько очередей. Когда производил перезарядку, краем глаза заметил, как „Фурия“ начала снижение в сторону города», — это сообщение опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи». Дежурные силы ПВО информацию о падении БПЛА подтвердили. Они видели, как раскрылся парашют аппарата. У военнослужащих не было возможности подойти к месту падения беспилотника, эта территория заминирована «Лепестками», указано в сообщении. Это такой вид противопехотных мин, которые используют ВСУ. Они запрещены решением Женевской конвенции из-за сложности обнаружения на местности. Через несколько минут по месту падения БПЛА «начала работать» артиллерия противника. Инцидент произошел 21 марта. Там, где младший сержант сбил дрон, стояли танки ВС РФ. Боец ранее неоднократно участвовал в эвакуации раненых. О формировании в регионе нового батальона «Молот» из числа добровольцев стало известно в июне 2022 года. Об этом решении URA.RU рассказали прикамские ветераны боевых действий. Бойцы подразделения изъявили желание отправиться на фронт вслед за военнослужащими добровольческого батальона «Парма». Сейчас в зоне спецоперации пермяки защищают граждан ЛНР и ДНР, а также жителей пограничных территорий от агрессии киевского режима и нацбатальонов ВСУ. Так днем 26 марта в небе над Тульской областью удалось ликвидировать беспилотник «Стриж». По данным Минобороны РФ, в результате взрыва после падения аппарата пострадали три местных жителя.