Минздрав начал искать аналоги зарубежным лекарствам

28 марта 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Для предотвращения дефицита в случае ухода с российского рынка иностранных фармацевтических компаний Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в стране. Это следует из письма, которое ведомство направило в регионы. «В письме Минздрава речь идет о взаимозаменяемости внутри терапевтической группы. Клинические фармакологи смогут дать клинические рекомендации, какой антибиотик или вирусный препарат можно заменить на другой», — объяснил «Ведомостям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев. Копия документа есть в распоряжении газеты. По словам парламентария, сейчас фармацевты могут предлагать препараты исключительно по действующему веществу. По словам представителя Минздрава, данная работа проводится для того, чтобы регионы в случае нарушений логистики заранее знали, чем временно заменить лекарства. Все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику, а ведомство не видит оснований для дефицита по каким-то группам лекарств, добавил собеседник. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что запасов лекарств для льготной категории граждан в России хватит более чем на 5 месяцев. Несмотря на то, что жители разных российских городов массово скупают импортные лекарства, Минздрав РФ неоднократно отмечал, что в стране нет их дефицита, и ситуация с препаратами остается стабильной. Иностранные производители подтвердили продолжение сотрудничества с Россией. Кроме того, четыре ассоциации фармпроизводителей (АРФП, AIPM, СПФО, АПФ) просят правительство и Госдуму упростить процедуру ввода медикаментов в гражданский оборот.