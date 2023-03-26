Теплая погода обнажила кучи мусора в одном из дворов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Растаявший снег в Тюмени вскрыл горы мусора в одном из дворов города, о чем жители пожаловались в соцсетях. В ответ на это комментаторы обрушились с критикой на жильцов домов, напомнив им о социальной ответственности друг перед другом.

«Детская площадка в Тюмени. Снег растаял и появилась такая „красота“» — пишет автор публикации в группе «Нетипичная Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Он добавил видео, на котором показал кучу мусора, которую ранее не было видно из-за снега.

В комментариях пользователи заявили, что только жители города и виноваты в захламленности города. «Сами *** (намусорили, — прим ред.), сами выложили, закономерно», — пишет Николай Юрченко. Его поддержали и другие пользователи. «Это вы и есть свиньи, которые за зиму *** (намусорили), а сейчас чем хвастаетесь?» — добавил юзер под ником Maga. Некоторые отметили, что такое явление носит массовый характер в городе. «Снег тает, сейчас на каждой площадке будет такая красотища», — считает Калерия Иванова. «Это кто-то приехал из чужого города и нагадил. Ай-яй-яй, кто это сделал?», — иронизирует над ситуацией Алексей Дубровко.

Часть тюменцев также предложила жителям двора убраться самим, а не ждать дворников. Администрация Тюмени в свою очередь объяснила, как можно решить данную проблему. «Необходимо обратиться в УК. Или направить сообщение на портал „Тюмень — наш дом“. В раздел „Текущее содержание дворовой территории“» — сообщили там.