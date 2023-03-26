26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

В Курганской области пограничники задержали десятки нарушителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Курганские пограничники выявили десятки нарушителей Фото:

Сотрудники погрануправления УФСБ по Тюменской и Курганской областям задержали десятки иностранцев и граждан РФ, нарушающих приграничный режим в регионе. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве.

«С начала 2023 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Курганской области в результате проведения режимных мероприятий выявлено более 50 нарушителей правил пограничного режима», — привели данные в управлении. Сумма административных штрафов превысила 27 тысяч рублей.

Несоблюдение режима в Курганской области на прошлой неделе выявили в четырех округах. Пограничники обнаружили 15 нарушителей в Целинном, Петуховском, Половинском, Звериноголовском муниципальных образованиях.

У всех въезжающих в пятикилометровую зону должны быть документы, удостоверяющие личность, напомнили в управлении. Охотиться и вести хозяйственную деятельность можно также только после выдачи разрешения погранслужбы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы помогли пограничникам в задержании нарушителей. Жители Целинного округа (Курганская область) вместе с нарядом предотвратили пересечение границы иностранцами, пытавшихся незаконно покинуть Россию.

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Сотрудники погрануправления УФСБ по Тюменской и Курганской областям задержали десятки иностранцев и граждан РФ, нарушающих приграничный режим в регионе. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве. «С начала 2023 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Курганской области в результате проведения режимных мероприятий выявлено более 50 нарушителей правил пограничного режима», — привели данные в управлении. Сумма административных штрафов превысила 27 тысяч рублей. Несоблюдение режима в Курганской области на прошлой неделе выявили в четырех округах. Пограничники обнаружили 15 нарушителей в Целинном, Петуховском, Половинском, Звериноголовском муниципальных образованиях. У всех въезжающих в пятикилометровую зону должны быть документы, удостоверяющие личность, напомнили в управлении. Охотиться и вести хозяйственную деятельность можно также только после выдачи разрешения погранслужбы. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы помогли пограничникам в задержании нарушителей. Жители Целинного округа (Курганская область) вместе с нарядом предотвратили пересечение границы иностранцами, пытавшихся незаконно покинуть Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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