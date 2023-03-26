В Курганской области пограничники задержали десятки нарушителей

27 марта 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Курганские пограничники выявили десятки нарушителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники погрануправления УФСБ по Тюменской и Курганской областям задержали десятки иностранцев и граждан РФ, нарушающих приграничный режим в регионе. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве. «С начала 2023 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Курганской области в результате проведения режимных мероприятий выявлено более 50 нарушителей правил пограничного режима», — привели данные в управлении. Сумма административных штрафов превысила 27 тысяч рублей. Несоблюдение режима в Курганской области на прошлой неделе выявили в четырех округах. Пограничники обнаружили 15 нарушителей в Целинном, Петуховском, Половинском, Звериноголовском муниципальных образованиях. У всех въезжающих в пятикилометровую зону должны быть документы, удостоверяющие личность, напомнили в управлении. Охотиться и вести хозяйственную деятельность можно также только после выдачи разрешения погранслужбы. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы помогли пограничникам в задержании нарушителей. Жители Целинного округа (Курганская область) вместе с нарядом предотвратили пересечение границы иностранцами, пытавшихся незаконно покинуть Россию.

Сотрудники погрануправления УФСБ по Тюменской и Курганской областям задержали десятки иностранцев и граждан РФ, нарушающих приграничный режим в регионе. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве. «С начала 2023 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Курганской области в результате проведения режимных мероприятий выявлено более 50 нарушителей правил пограничного режима», — привели данные в управлении. Сумма административных штрафов превысила 27 тысяч рублей. Несоблюдение режима в Курганской области на прошлой неделе выявили в четырех округах. Пограничники обнаружили 15 нарушителей в Целинном, Петуховском, Половинском, Звериноголовском муниципальных образованиях. У всех въезжающих в пятикилометровую зону должны быть документы, удостоверяющие личность, напомнили в управлении. Охотиться и вести хозяйственную деятельность можно также только после выдачи разрешения погранслужбы. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы помогли пограничникам в задержании нарушителей. Жители Целинного округа (Курганская область) вместе с нарядом предотвратили пересечение границы иностранцами, пытавшихся незаконно покинуть Россию.