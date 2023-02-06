Курганцы помогли задержать иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Казахстан

Иностранцы пытались в обход пункта попуска пересечь государственную границу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области жители Целинного округа помогли пограничникам задержать иностранных граждан, которые незаконно пытались попасть в Казахстан. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«В Целинном муниципальном округе двое иностранных граждан попытались незаконно пересечь российско-казахстанскую границу в обход установленных пунктов пропуска и попасть на территорию сопредельного государства. Пограничный наряд при помощи местного населения приграничных населенных пунктов задержали злоумышленников», — говорится в сообщении ведомства. Один из иностранцев пытался пересечь границу, чтобы не попасть под уголовное преследование за совершенное преступление в России. Второй нарушитель за деньги согласился ему помочь.

В отношении иностранцев возбуждены уголовные дела по фактам попытки незаконного пересечения государственной границы (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 322 УК РФ) и пособничестве в этом (ст.33, ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 322 УК РФ). Сейчас они находятся под стражей.

Ранее URA.RU писало, что два иностранца, которым был запрещен въезд в Россию, перешли границу Курганской области и Казахстана при помощи «Яндекс. Карты». Суд признал их виновными в нарушении миграционного законодательства. Нарушителям границы назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев в колонии общего режима.