Из Екатеринбурга срочно высылают статусного европейского дипломата

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл покинет Урал 31 марта

27 марта 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Ричард Дьюэлл покинет Екатеринбург 31 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл 31 марта покинет свою должность из-за потери доверия Лондона и посольства в Москве. Проблемы дипломата начались после ошибок в организации работы с общественностью, сообщили URA.RU несколько высокопоставленных источников. «Уже 31 марта Дьюэлл отправится на родину. Предпосылки к этому складывались давно, но последние события с [послом Великобритании в РФ] Деборой Броннерт стали последней каплей», — рассказал собеседник агентства. Другой источник URA.RU отметил, что вопросы руководства к Дьюэллу возникли после провала проекта EkaBrum (побратимство Екатеринбурга и Бирмингема) и работы дипломата в рамках обменной программы Chevening. Кроме этого, на репутацию дипломата повлиял инцидент с приездом в Екатеринбург Деборы Броннерт — информация о ее тайном визите в город попала в местные telegram-каналы, что повлияло на планы посла. URA.RU направило запрос в Генконсульство Великобритании в РФ. Ответ на момент публикации не поступил. Информация о неофициальном визите Броннерт в Екатеринбург появлялась в ноябре 2022 года. Она также общалась с общественниками и проводила встречи с некоторыми предпринимателями региона, о чем сообщили осведомленные источники.

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл 31 марта покинет свою должность из-за потери доверия Лондона и посольства в Москве. Проблемы дипломата начались после ошибок в организации работы с общественностью, сообщили URA.RU несколько высокопоставленных источников. «Уже 31 марта Дьюэлл отправится на родину. Предпосылки к этому складывались давно, но последние события с [послом Великобритании в РФ] Деборой Броннерт стали последней каплей», — рассказал собеседник агентства. Другой источник URA.RU отметил, что вопросы руководства к Дьюэллу возникли после провала проекта EkaBrum (побратимство Екатеринбурга и Бирмингема) и работы дипломата в рамках обменной программы Chevening. Кроме этого, на репутацию дипломата повлиял инцидент с приездом в Екатеринбург Деборы Броннерт — информация о ее тайном визите в город попала в местные telegram-каналы, что повлияло на планы посла. URA.RU направило запрос в Генконсульство Великобритании в РФ. Ответ на момент публикации не поступил. Информация о неофициальном визите Броннерт в Екатеринбург появлялась в ноябре 2022 года. Она также общалась с общественниками и проводила встречи с некоторыми предпринимателями региона, о чем сообщили осведомленные источники.