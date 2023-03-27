В Кургане затягивается экспертиза на стройке, которую власти назвали незаконной

В Кургане трижды сорвалась экспертиза на стройке высотки в элитном микрорайоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в третий раз срывается экспертиза на строящейся высотке в элитном микрорайоне Шевелевка, которую власти объявили незаконной. Источник из строительной сферы сообщил URA.RU о том, что застройщик «АС Групп» должен предоставить полный пакет документов для ее проведения.

«На стройке высотки на берегу Тобола сорвалась третья экспертиза. Прокуратура добивается, чтобы проектную документацию и разрешение на строительство многоэтажки признали незаконным. Но экспертам для проведения необходимой процедуры не хватает документов от застройщика. Возможно, что компания „АС Групп“ тем самым затягивает судебное разбирательство, чтобы устранить имеющиеся проблемы», — рассказал инсайдер.

По данным облсуда, сейчас производство по делу вновь приостановлено и назначена новая проверка. «Истец: прокурор города Кургана. Ответчик: ООО „СЗ АС-Групп“. Назначение судом экспертизы», — говорится в картотеке дел. Также ответчиками выступает мэрия Кургана и компании «АкадемЭкспертиза» и «Профтехпроект».

URA.RU направило запрос представителю строительной компании ООО «Специализированный застройщик АС-Групп». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее власти Кургана заявляли, что застройщик незаконно строит высотку на набережной Тобола. В администрации на запрос агентства URA.RU сообщали, что они не выдавали разрешение на строительство многоэтажного дома. При этом застройщик утверждал, что мэрия разрешила им достраивать объект. В 2022 году на стройку пожаловались местные жители из-за опасности обрушения здания. После прокуратура признавала строительство высотки незаконным.