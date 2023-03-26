За модель российского автопрома просят больше цены немецкого автомобиля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюмени продают игрушечную модель автомобиля ВАЗ-2101 за семь с половиной миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. Дешевле в Тюмени будет приобрести новый «Мерседес» бизнес-класса.

«Модель ВАЗ-2101. Качественно собрана, все работает, красивая, тяжелая. Масштаб 1:8. Все двери, капот и багажник открываются. Много подвижных элементов: колеса, поворот передних колес от руля, открывание всех стекол, козырьки, передние сидения, бардачок, подвижные элементы подвески. Освещение салона при открывании дверей, освещение приборов, свет передних и задних фар, при нажатии на педаль тормоза горят стопы, есть гудок», — подробно отписывает продавец модель машинки. Цена продажи — семь с половиной миллионов рублей.

На сайте дилерского центра Mercedes-Benz компании «Астерион» указано, что дешевле на один миллион рублей в Тюмени можно приобрести новый автомобиль представительского класса. Машина выпущена в 2022 году ее цена — шесть с половиной миллионов рублей.

Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюмени продают скоростной американский самолет RV-7. По дизайну и характерному ярко-красному цвету самолет напоминает болид Формулы-1. Продавец оценил свой товар на сумму в 18 миллионов рублей.

Модель выполнена из металла, с подсветкой и подвижными элементами Скрин «Авито»