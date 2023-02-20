Стоимость воздушного судна на сайте объявлений — 18 миллионов рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Тюменцам предлагают стать владельцами американского скоростного самолета RV-7. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. По дизайну и характерному ярко-красному цвету самолет напоминает болид Формулы-1. Продавец оценил свой товар на сумму в 18 миллионов рублей.

«Продается новый самолет RV-7. Цена продажи — 18 миллионов рублей. На счетчике моточасов — 43 часа. Облетывался исключительно на 100LL (специальный авиационный бензин — прим. URA.RU). После 50 часов может эксплуатироваться на автомобильном топливе», — говорится в объявлении.

В объявлении указаны все технические характеристики воздушно-транспортного средства. Помимо прочего, отдельное внимание привлекает салон самолета — кресла в нем выполнены из ярко-красной кожи в цвет самого самолета. Продавец добавляет, что салон — кожаный, выполнен немецкими мастерами, а сиденья — с надуваемой поясничной зоной.

Корреспондент URA.RU связался с продавцом. Тот не стал уточнять причины продажи самолета. Продавец кратко ответил на вопрос, где сейчас находится судно. « В часе езды от города. Самолет на консервации до весны. Пока не сойдет снег. Потом его можно будет посмотреть и даже полетать», — ответил владелец самолета.

Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюмени продается самодельный самолет, который прошел предполетные испытания. Владелец уточнил, что отдаст только некоторые комплектующие, которые позволят собрать собственный летательный аппарат.