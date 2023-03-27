В брянском селе под обстрелом ВСУ погибли два десятка коров

В селе в Брянской области погибло 20 голов коров из-за атаки ВСУ. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз.
«Под обстрел попало фермерское хозяйство. <… > Действия украинских националистов привели к гибели 20 голов дойного стада, имеются разрушения кровли коровников», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что под обстрел попало фермерское хозяйство в селе Кистер Погарского района. Последствия атаки устраняют оперативные службы.
В начале марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. Они захватили заложников и заминировали часть территории. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что атака украинской ДРГ копирует террористические действия банды Басаева. К вечеру того же дня ФСБ России выдавила диверсантов на Украину, сообщает RT.
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В селе в Брянской области погибло 20 голов коров из-за атаки ВСУ. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз. «Под обстрел попало фермерское хозяйство. <… > Действия украинских националистов привели к гибели 20 голов дойного стада, имеются разрушения кровли коровников», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что под обстрел попало фермерское хозяйство в селе Кистер Погарского района. Последствия атаки устраняют оперативные службы. В начале марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. Они захватили заложников и заминировали часть территории. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что атака украинской ДРГ копирует террористические действия банды Басаева. К вечеру того же дня ФСБ России выдавила диверсантов на Украину, сообщает RT.