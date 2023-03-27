Военный эксперт назвал тактическое преимущество снарядов с обедненным ураном

Полковник Тимошенко сравнил снаряды ВСУ для танков с «грязной бомбой»

28 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Снаряды с обедненным ураном опасны для людей в распыленном виде, напомнил Михаил Тимошенко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снаряды для танков с обедненным ураном, которые Великобритания передала Украине, быстрее достигают цели, пробивают броню и самовоспламеняются. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. «Броню бьют кумулятивными снарядами, в которых внутренняя полость заполнена взрывчаткой, со стороны острой головки стоит баллистический наконечник из мягкого легкого сплава. При подрыве такого боеприпаса воронка фокусирует детонационную волну и создает стержень из летящего расплавленного металла. Он движется со скоростью 5-7 км/с. Жидкая сталь вымывает в броне дырку, туда влетает расплавленный металл, вызывает пожар внутри бронеобъекта. А можно попробовать пробить чисто кинетической энергией (оружие с высокой поражающей способностью твердых элементов. — прим. URA.RU), сосредоточив силу боеприпаса на сердечнике. Он выглядит, грубо говоря как лом. А из чего делать его? Допустим, уран обедненный. Он практически ничего не стоит. Его больше ни на что использовать нельзя. Плюс, он пирофорен, то есть сам воспламеняется, особенно при нагревании, когда ломик пробивает броню», — объяснил Михаил Тимошенко. Полковник в отставке напомнил, что для здоровья опасны распыленные в воздухе оксиды обедненного урана. «[Обедненный уран излучает радиации] в половину меньше, чем руда, из которой не извлечен активный компонент изотопа. Значит, в жизни он не так опасен. А вот когда он распылен и образовались его оксиды, куда они деваются? Человек вдыхает эту пыль, и она у него застревает в легких. Он автоматически получает рак легких и всего, чего попало. Применение этих боеприпасов с обедненным ураном по эффекту является тем же самым, что и „грязная бомба“», — подчеркнул Тимошенко. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди объявила о передаче Украине снарядов, оснащенных обедненным ураном. По ее словам, такие боеприпасы очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин. В ответ на это президент России Владимир Путин, заявил, что стране есть, чем ответить. В арсенале РФ находится сотни тысяч таких же снарядов, которые пока не применялись. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Снаряды для танков с обедненным ураном, которые Великобритания передала Украине, быстрее достигают цели, пробивают броню и самовоспламеняются. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. «Броню бьют кумулятивными снарядами, в которых внутренняя полость заполнена взрывчаткой, со стороны острой головки стоит баллистический наконечник из мягкого легкого сплава. При подрыве такого боеприпаса воронка фокусирует детонационную волну и создает стержень из летящего расплавленного металла. Он движется со скоростью 5-7 км/с. Жидкая сталь вымывает в броне дырку, туда влетает расплавленный металл, вызывает пожар внутри бронеобъекта. А можно попробовать пробить чисто кинетической энергией (оружие с высокой поражающей способностью твердых элементов. — прим. URA.RU), сосредоточив силу боеприпаса на сердечнике. Он выглядит, грубо говоря как лом. А из чего делать его? Допустим, уран обедненный. Он практически ничего не стоит. Его больше ни на что использовать нельзя. Плюс, он пирофорен, то есть сам воспламеняется, особенно при нагревании, когда ломик пробивает броню», — объяснил Михаил Тимошенко. Полковник в отставке напомнил, что для здоровья опасны распыленные в воздухе оксиды обедненного урана. «[Обедненный уран излучает радиации] в половину меньше, чем руда, из которой не извлечен активный компонент изотопа. Значит, в жизни он не так опасен. А вот когда он распылен и образовались его оксиды, куда они деваются? Человек вдыхает эту пыль, и она у него застревает в легких. Он автоматически получает рак легких и всего, чего попало. Применение этих боеприпасов с обедненным ураном по эффекту является тем же самым, что и „грязная бомба“», — подчеркнул Тимошенко. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди объявила о передаче Украине снарядов, оснащенных обедненным ураном. По ее словам, такие боеприпасы очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин. В ответ на это президент России Владимир Путин, заявил, что стране есть, чем ответить. В арсенале РФ находится сотни тысяч таких же снарядов, которые пока не применялись.