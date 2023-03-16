Собственник заявил о намерении закрыть кинотеатр в пермском ТРК «Столица»

16 марта 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Точные сроки закрытия кинотеатра в ТРК пока не разглашаются Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми планируют закрыть очередной кинотеатр. В управляющей компании ТРК «Столица» объяснили, что к ним обратился собственник «Киномакса», который попросил проработать вопрос реорганизации помещений. «Кинотеатр в „Столице“ планируют закрыть. Точные сроки пока не разглашаются. Ориентировочно, он может прекратить деятельность летом», — считает директор УК «Столица» Константин Копытов. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье». В издании отмечают, что на работу кинотеатров в целом по стране сказывается общий кризисный фон индустрии. Кассовые сборы пошли на спад после ухода из РФ крупных голливудских студий. В середине февраля стало известно закрытии двух сетевых кинотеатров в прикамской столице в «Кристалле» и «Колизее». Собственник не смог договориться об условиях аренды помещений.

В Перми планируют закрыть очередной кинотеатр. В управляющей компании ТРК «Столица» объяснили, что к ним обратился собственник «Киномакса», который попросил проработать вопрос реорганизации помещений. «Кинотеатр в „Столице“ планируют закрыть. Точные сроки пока не разглашаются. Ориентировочно, он может прекратить деятельность летом», — считает директор УК «Столица» Константин Копытов. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье». В издании отмечают, что на работу кинотеатров в целом по стране сказывается общий кризисный фон индустрии. Кассовые сборы пошли на спад после ухода из РФ крупных голливудских студий. В середине февраля стало известно закрытии двух сетевых кинотеатров в прикамской столице в «Кристалле» и «Колизее». Собственник не смог договориться об условиях аренды помещений.