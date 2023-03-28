Военкоры: ВСУ начали уничтожать Бахмут. Видео

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, снаряд, днр, миномет, талаковка, линия фронта, минометная мина
Вооруженные силы Украины начали расставлять мины в зданиях Бахмута, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины начали минировать и взрывать здания в Бахмуте (Артемовске) при приближении российских военных. Об этом сообщают российские военкоры.

«На новых кадрах из Бахмута подрыв боевиками 93-й бригады ВСУ заранее заминированного здания», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В сообщении отмечается, что подобные ловушки (мины — прим. URA.RU) крайне опасны. Недавно подобный подрыв произошел на Авдеевском направлении.

Ранее ЧВК «Вагнер» сообщала, что ВСУ уничтожают жилые дома в Бахмуте. Отмечается, что боевики используют тактику «выжженной земли.

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Вооруженные силы Украины начали минировать и взрывать здания в Бахмуте (Артемовске) при приближении российских военных. Об этом сообщают российские военкоры. «На новых кадрах из Бахмута подрыв боевиками 93-й бригады ВСУ заранее заминированного здания», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В сообщении отмечается, что подобные ловушки (мины — прим. URA.RU) крайне опасны. Недавно подобный подрыв произошел на Авдеевском направлении. Ранее ЧВК «Вагнер» сообщала, что ВСУ уничтожают жилые дома в Бахмуте. Отмечается, что боевики используют тактику «выжженной земли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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