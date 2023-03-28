Вооруженные силы Украины начали расставлять мины в зданиях Бахмута, сообщают СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины начали минировать и взрывать здания в Бахмуте (Артемовске) при приближении российских военных. Об этом сообщают российские военкоры.
«На новых кадрах из Бахмута подрыв боевиками 93-й бригады ВСУ заранее заминированного здания», — передает
Ранее ЧВК «Вагнер» сообщала, что ВСУ уничтожают жилые дома в Бахмуте. Отмечается, что боевики используют тактику «выжженной земли.
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