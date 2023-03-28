Зеленского попросили запретить ВСУ использовать снаряды с обедненным ураном

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимиру Зеленскому сообщили о последствиях применения снарядов с обедненным ураном Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить ВСУ использовать боеприпасы с обедненным ураном. В обращении подчеркивается вред таких снарядов как окружающей среде, так и человечеству. Если петиция соберет 25 тысяч подписей, ее будет должен рассмотреть Зеленский.

«Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, и их применение недопустимым и аморальным. Требую рассмотреть эту петицию и принять меры безопасности, чтобы исключить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции. Ни одна ценная единица техники не стоит вреда человечеству из-за военного использования урана и других радиоактивных элементов», — указано в петиции на сайте офиса Зеленского.

О передаче Киеву снарядов с обедненным ураном объявила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. По ее словам, такие боеприпасы эффективны при поражении современных танков и бронемашин. В Общественной палате России заявили, что использование такого вооружения приведет к негативным последствиям для здоровья жителей Украины. А президент РФ Владимир Путин указал, что Москве есть чем ответить на такие снаряды.

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На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить ВСУ использовать боеприпасы с обедненным ураном. В обращении подчеркивается вред таких снарядов как окружающей среде, так и человечеству. Если петиция соберет 25 тысяч подписей, ее будет должен рассмотреть Зеленский. «Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, и их применение недопустимым и аморальным. Требую рассмотреть эту петицию и принять меры безопасности, чтобы исключить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции. Ни одна ценная единица техники не стоит вреда человечеству из-за военного использования урана и других радиоактивных элементов», — указано в петиции на сайте офиса Зеленского. О передаче Киеву снарядов с обедненным ураном объявила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. По ее словам, такие боеприпасы эффективны при поражении современных танков и бронемашин. В Общественной палате России заявили, что использование такого вооружения приведет к негативным последствиям для здоровья жителей Украины. А президент РФ Владимир Путин указал, что Москве есть чем ответить на такие снаряды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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