Команде Моора поставили задачу по проценту на губернаторских выборах-2023

28 марта 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Александр Моор планирует получить на выборах губернатора 65% голосов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор должен набрать не менее 65% голосов на сентябрьских выборах главы региона. Как сообщил URA.RU источник в политической элите области, такую задачу команде губернатора поставили в администрации президента РФ. «Задача — 65% голосов минимум. В АП учитывают, что в ХМАО (выборы тюменского губернатора проходят на территории всей „матрешки“ — прим. URA.RU) Моор скорее всего не наберет и 50%, тогда как на юге области и в ЯНАО — около 75%», — рассказал инсайдер. При этом сам губернатор пока официально не заявлял о своем выдвижении на новый срок полномочий. В инфоцентре тюменского правительства агентству на запрос отвечали, что «при появлении информации о решении главы региона [о выдвижении], она будет доведена до СМИ через официальные источники информации». На выборах 2018 года Моор победил с результатом в 65,85% голосов избирателей.

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор должен набрать не менее 65% голосов на сентябрьских выборах главы региона. Как сообщил URA.RU источник в политической элите области, такую задачу команде губернатора поставили в администрации президента РФ. «Задача — 65% голосов минимум. В АП учитывают, что в ХМАО (выборы тюменского губернатора проходят на территории всей „матрешки“ — прим. URA.RU) Моор скорее всего не наберет и 50%, тогда как на юге области и в ЯНАО — около 75%», — рассказал инсайдер. При этом сам губернатор пока официально не заявлял о своем выдвижении на новый срок полномочий. В инфоцентре тюменского правительства агентству на запрос отвечали, что «при появлении информации о решении главы региона [о выдвижении], она будет доведена до СМИ через официальные источники информации». На выборах 2018 года Моор победил с результатом в 65,85% голосов избирателей.