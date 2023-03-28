В Совфеде готовятся к вмешательству Запада в выборы президента России

29 марта 2023 в 07:59 Размер текста - 17 +

Российские сенаторы готовятся противостоять внешнему вмешательству в выборы президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Совете Федерации видят риски внешнего вмешательства в выборы президента России, которые состоятся в 2024 году. Как сообщил в интервью URA.RU зампред комитета по международным делам, председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, такие риски действительно существуют. «Мы видим риски и работаем над тем, чтобы свести их к нулю. Я думаю, мы на эту тему еще специальный доклад выпустим. Сейчас не хотелось бы углубляться в нее, так как она очень объемная и серьезная. Скажу, что не просто видим эти риски. Мы пытаемся работать на опережение, чтобы с нашей стороны, в рамках наших полномочий максимально купировать их», — заявил Климов. При этом, по его словам, угрозы внутри страны значительно снижены благодаря вовремя принятым мерам, в том числе это касается законодательства об иноагентах. «До некоторого времени у нас были внутри РФ зримые антироссийские настроения, пока мы не освободились от значительной группы иноагентов. Эти люди делали все, чтобы развалить Россию изнутри. Сегодня ситуация иная. Наше общество более сплоченное, но по-прежнему есть люди, которые действительно работают по заказам из-за рубежа и которых я называю наемниками, ставленниками — на них Западом сделана ставка. Подобные персонажи работают против нашего Отечества, нас с вами», — отметил Климов. Президент РФ Владимир Путин на заседаниях коллегий ФСБ, МВД и Генпрокуратуры говорил о рисках, которые несут попытки Запада развалить Россию изнутри. Он призвал силовиков купировать это, выявлять и пресекать любые действия, направленные против суверенитета страны и на дестабилизацию ситуации в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Совете Федерации видят риски внешнего вмешательства в выборы президента России, которые состоятся в 2024 году. Как сообщил в интервью URA.RU зампред комитета по международным делам, председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, такие риски действительно существуют. «Мы видим риски и работаем над тем, чтобы свести их к нулю. Я думаю, мы на эту тему еще специальный доклад выпустим. Сейчас не хотелось бы углубляться в нее, так как она очень объемная и серьезная. Скажу, что не просто видим эти риски. Мы пытаемся работать на опережение, чтобы с нашей стороны, в рамках наших полномочий максимально купировать их», — заявил Климов. При этом, по его словам, угрозы внутри страны значительно снижены благодаря вовремя принятым мерам, в том числе это касается законодательства об иноагентах. «До некоторого времени у нас были внутри РФ зримые антироссийские настроения, пока мы не освободились от значительной группы иноагентов. Эти люди делали все, чтобы развалить Россию изнутри. Сегодня ситуация иная. Наше общество более сплоченное, но по-прежнему есть люди, которые действительно работают по заказам из-за рубежа и которых я называю наемниками, ставленниками — на них Западом сделана ставка. Подобные персонажи работают против нашего Отечества, нас с вами», — отметил Климов. Президент РФ Владимир Путин на заседаниях коллегий ФСБ, МВД и Генпрокуратуры говорил о рисках, которые несут попытки Запада развалить Россию изнутри. Он призвал силовиков купировать это, выявлять и пресекать любые действия, направленные против суверенитета страны и на дестабилизацию ситуации в РФ.