В Екатеринбурге на западном кладбище похоронили женщину, которая убила двоих сыновей, а потом свела счеты с жизнью. Проводить Наталию С. собралось порядка двадцати родственников и друзей, передает корреспондент с места события.
«Похороны прошли скромно, собралось немногим более двадцати человек. Наталию похоронили на окраине кладбища. На могилу возложили несколько венков с надписями «Любимой сестре», «Любимой подруге», «От родных и близких», — передает корреспондент. Он уточнил, что детей не хоронили. От общения с журналистами родственники и друзья погибшей отказались.
В Екатеринбурге на западном кладбище похоронили женщину, которая убила двоих сыновей, а потом свела счеты с жизнью. Проводить Наталию С. собралось порядка двадцати родственников и друзей, передает корреспондент с места события. «Похороны прошли скромно, собралось немногим более двадцати человек. Наталию похоронили на окраине кладбища. На могилу возложили несколько венков с надписями «Любимой сестре», «Любимой подруге», «От родных и близких», — передает корреспондент. Он уточнил, что детей не хоронили. От общения с журналистами родственники и друзья погибшей отказались. В субботу, 25 марта, 37-летняя женщина убила двоих сыновей — пяти и восьми лет. После этого она свела счеты с жизнью. По словам источника URA.RU, екатеринбурженка имела психическое заболевание и состояла на учете. У Наталии остался муж и старшая дочь. Соседи семьи рассказывали, что супруги жили мирно и никогда не ссорились.