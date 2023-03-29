В Екатеринбурге похоронили мать, убившую себя и своих детей. Фото, видео

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Расследованием обстоятельств гибели матери и детей занимается СК
Расследованием обстоятельств гибели матери и детей занимается СК Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство

В Екатеринбурге на западном кладбище похоронили женщину, которая убила двоих сыновей, а потом свела счеты с жизнью. Проводить Наталию С. собралось порядка двадцати родственников и друзей, передает корреспондент с места события.

«Похороны прошли скромно, собралось немногим более двадцати человек. Наталию похоронили на окраине кладбища. На могилу возложили несколько венков с надписями «Любимой сестре», «Любимой подруге», «От родных и близких», — передает корреспондент. Он уточнил, что детей не хоронили. От общения с журналистами родственники и друзья погибшей отказались.

В субботу, 25 марта, 37-летняя женщина убила двоих сыновей — пяти и восьми лет. После этого она свела счеты с жизнью. По словам источника URA.RU, екатеринбурженка имела психическое заболевание и состояла на учете. У Наталии остался муж и старшая дочь. Соседи семьи рассказывали, что супруги жили мирно и никогда не ссорились.

Наталию похоронили на Западном кладбище Екатеринбурга
Наталию похоронили на Западном кладбище Екатеринбурга
Фото:
Могила находится на краю кладбища
Могила находится на краю кладбища
Фото:
Наталию запомнят красивой и жизнерадостной
Наталию запомнят красивой и жизнерадостной
Фото:
Женщину провожали в последний путь близкие и друзья
Женщину провожали в последний путь близкие и друзья
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В Екатеринбурге на западном кладбище похоронили женщину, которая убила двоих сыновей, а потом свела счеты с жизнью. Проводить Наталию С. собралось порядка двадцати родственников и друзей, передает корреспондент с места события. «Похороны прошли скромно, собралось немногим более двадцати человек. Наталию похоронили на окраине кладбища. На могилу возложили несколько венков с надписями «Любимой сестре», «Любимой подруге», «От родных и близких», — передает корреспондент. Он уточнил, что детей не хоронили. От общения с журналистами родственники и друзья погибшей отказались. В субботу, 25 марта, 37-летняя женщина убила двоих сыновей — пяти и восьми лет. После этого она свела счеты с жизнью. По словам источника URA.RU, екатеринбурженка имела психическое заболевание и состояла на учете. У Наталии остался муж и старшая дочь. Соседи семьи рассказывали, что супруги жили мирно и никогда не ссорились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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