Расследованием обстоятельств гибели матери и детей занимается СК Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство

В Екатеринбурге на западном кладбище похоронили женщину, которая убила двоих сыновей, а потом свела счеты с жизнью. Проводить Наталию С. собралось порядка двадцати родственников и друзей, передает корреспондент с места события.

«Похороны прошли скромно, собралось немногим более двадцати человек. Наталию похоронили на окраине кладбища. На могилу возложили несколько венков с надписями «Любимой сестре», «Любимой подруге», «От родных и близких», — передает корреспондент. Он уточнил, что детей не хоронили. От общения с журналистами родственники и друзья погибшей отказались.

В субботу, 25 марта, 37-летняя женщина убила двоих сыновей — пяти и восьми лет. После этого она свела счеты с жизнью. По словам источника URA.RU, екатеринбурженка имела психическое заболевание и состояла на учете. У Наталии остался муж и старшая дочь. Соседи семьи рассказывали, что супруги жили мирно и никогда не ссорились.

Наталию похоронили на Западном кладбище Екатеринбурга Фото: URA.RU © URA.RU

Могила находится на краю кладбища Фото: URA.RU © URA.RU

Наталию запомнят красивой и жизнерадостной Фото: URA.RU © URA.RU