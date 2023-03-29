29 марта 2023

Курганский разведчик уничтожил вражеские минометы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, минометный расчет, полигон еланский, 120мм возимый миномет 2б11, тренировка на полигоне, сбойка
Боец из Кургана сообщил об уничтожении украинских минометов в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик, участвующий в спецоперации на Украине, раскрыл позиции врага и уничтожил минометы националистов ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий.

«Выманивали снайперов, стреляли в их сторону. В итоге спровоцировали гранатометчиков. Вражеские минометы начали по нам стрелять, но не попали. В итоге националисты раскрыли свои позиции и были уничтожены», — сообщил боец.

Ранее URA.RU писало, что военный из Кургана рассказал, как он выманивает снайперов ВСУ. Штурмовик показывал, как уничтожает противника из гранатомета.

Спецоперация на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Владимир Путин заявлял, что задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Еще одной миссией он отмечал освобождение Донбасса от геноцида киевского режима.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский разведчик, участвующий в спецоперации на Украине, раскрыл позиции врага и уничтожил минометы националистов ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий. «Выманивали снайперов, стреляли в их сторону. В итоге спровоцировали гранатометчиков. Вражеские минометы начали по нам стрелять, но не попали. В итоге националисты раскрыли свои позиции и были уничтожены», — сообщил боец. Ранее URA.RU писало, что военный из Кургана рассказал, как он выманивает снайперов ВСУ. Штурмовик показывал, как уничтожает противника из гранатомета. Спецоперация на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Владимир Путин заявлял, что задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Еще одной миссией он отмечал освобождение Донбасса от геноцида киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...