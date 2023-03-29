Курганский разведчик уничтожил вражеские минометы

Боец из Кургана сообщил об уничтожении украинских минометов в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик, участвующий в спецоперации на Украине, раскрыл позиции врага и уничтожил минометы националистов ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий.

«Выманивали снайперов, стреляли в их сторону. В итоге спровоцировали гранатометчиков. Вражеские минометы начали по нам стрелять, но не попали. В итоге националисты раскрыли свои позиции и были уничтожены», — сообщил боец.

Ранее URA.RU писало, что военный из Кургана рассказал, как он выманивает снайперов ВСУ. Штурмовик показывал, как уничтожает противника из гранатомета.

Спецоперация на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Владимир Путин заявлял, что задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Еще одной миссией он отмечал освобождение Донбасса от геноцида киевского режима.