Следователи проверят условия проживания детей-сирот в Курганской области

28 марта 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

В регионе приступили к доследственной проверке дома для сирот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи проверят информацию об условиях проживания детей-сирот в доме по улице Ленина, 23Б в селе Каширино (Курганская область). На сайте ведомства указано, что здание было сдано в эксплуатацию четыре года назад. Поводом для вмешательства послужило сообщение в соцсетях. «В ходе проверки все обстоятельства, указанные в материале, будут проверены. Также следователями регионального СК РФ будет проверена законность сдачи в эксплуатацию указанного дома, соблюдение технических норм и правил при его строительстве, а также будут установлены причины, способствовавшие его нынешнему состоянию», — говорится в сообщении. Ранее по аналогичному поводу глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за предоставления курганским сиротам ненадлежащих условий для проживания. Граждане обращались в управляющую компанию и администрацию, но не получили ответа.

Следователи проверят информацию об условиях проживания детей-сирот в доме по улице Ленина, 23Б в селе Каширино (Курганская область). На сайте ведомства указано, что здание было сдано в эксплуатацию четыре года назад. Поводом для вмешательства послужило сообщение в соцсетях. «В ходе проверки все обстоятельства, указанные в материале, будут проверены. Также следователями регионального СК РФ будет проверена законность сдачи в эксплуатацию указанного дома, соблюдение технических норм и правил при его строительстве, а также будут установлены причины, способствовавшие его нынешнему состоянию», — говорится в сообщении. Ранее по аналогичному поводу глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за предоставления курганским сиротам ненадлежащих условий для проживания. Граждане обращались в управляющую компанию и администрацию, но не получили ответа.