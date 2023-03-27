Следователи проверят условия проживания детей-сирот в Курганской области

Следователи проверят информацию об условиях проживания детей-сирот в доме по улице Ленина, 23Б в селе Каширино (Курганская область). На сайте ведомства указано, что здание было сдано в эксплуатацию четыре года назад. Поводом для вмешательства послужило сообщение в соцсетях.
«В ходе проверки все обстоятельства, указанные в материале, будут проверены. Также следователями регионального СК РФ будет проверена законность сдачи в эксплуатацию указанного дома, соблюдение технических норм и правил при его строительстве, а также будут установлены причины, способствовавшие его нынешнему состоянию», — говорится в сообщении.
Ранее по аналогичному поводу глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за предоставления курганским сиротам ненадлежащих условий для проживания. Граждане обращались в управляющую компанию и администрацию, но не получили ответа.
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