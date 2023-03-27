27 марта 2023

Следователи проверят условия проживания детей-сирот в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, следственный комитет, шеврон
В регионе приступили к доследственной проверке дома для сирот Фото:

Следователи проверят информацию об условиях проживания детей-сирот в доме по улице Ленина, 23Б в селе Каширино (Курганская область). На сайте ведомства указано, что здание было сдано в эксплуатацию четыре года назад. Поводом для вмешательства послужило сообщение в соцсетях.

«В ходе проверки все обстоятельства, указанные в материале, будут проверены. Также следователями регионального СК РФ будет проверена законность сдачи в эксплуатацию указанного дома, соблюдение технических норм и правил при его строительстве, а также будут установлены причины, способствовавшие его нынешнему состоянию», — говорится в сообщении.

Ранее по аналогичному поводу глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за предоставления курганским сиротам ненадлежащих условий для проживания. Граждане обращались в управляющую компанию и администрацию, но не получили ответа.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Следователи проверят информацию об условиях проживания детей-сирот в доме по улице Ленина, 23Б в селе Каширино (Курганская область). На сайте ведомства указано, что здание было сдано в эксплуатацию четыре года назад. Поводом для вмешательства послужило сообщение в соцсетях. «В ходе проверки все обстоятельства, указанные в материале, будут проверены. Также следователями регионального СК РФ будет проверена законность сдачи в эксплуатацию указанного дома, соблюдение технических норм и правил при его строительстве, а также будут установлены причины, способствовавшие его нынешнему состоянию», — говорится в сообщении. Ранее по аналогичному поводу глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за предоставления курганским сиротам ненадлежащих условий для проживания. Граждане обращались в управляющую компанию и администрацию, но не получили ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...