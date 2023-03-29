29 марта 2023

Генерал Милли предположил количество бойцов ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут боевые действия сейчас в основном в Бахмуте, заявил Марк Милли Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Около шести тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» сражаются в Бахмуте (Артемовск) на востоке Украины. С таким предположением выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

«Они (ЧВК „Вагнер“ — прим. URA.RU) ведут боевые действия сейчас в основном в Бахмуте. Это, вероятно, около шести тысяч или около того настоящих наемников», — передает слова Милли телеканал CNN. Милли также выразил обеспокоенность согласованностью и сплоченностью между Россией и Китаем, отметив, что эти страны сближаются.

Бои за Бахмут ведутся с августа прошлого года. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что сражения за Бахмут почти уничтожили армию Украины, а взятие города бойцами ЧВК «Вагнер» станет «величайшим поворотом» в истории российско-украинского конфликта. Также он сообщал, что, обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек. Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью контролируют цехи «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ), пишет RT.

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Около шести тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» сражаются в Бахмуте (Артемовск) на востоке Украины. С таким предположением выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. «Они (ЧВК „Вагнер“ — прим. URA.RU) ведут боевые действия сейчас в основном в Бахмуте. Это, вероятно, около шести тысяч или около того настоящих наемников», — передает слова Милли телеканал CNN. Милли также выразил обеспокоенность согласованностью и сплоченностью между Россией и Китаем, отметив, что эти страны сближаются. Бои за Бахмут ведутся с августа прошлого года. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что сражения за Бахмут почти уничтожили армию Украины, а взятие города бойцами ЧВК «Вагнер» станет «величайшим поворотом» в истории российско-украинского конфликта. Также он сообщал, что, обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек. Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью контролируют цехи «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ), пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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