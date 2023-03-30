ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal по подозрению в шпионаже

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовики, госбезопасность
ФСБ объявили о задержании американского гражданина Эвана Гершковича Фото:

ФСБ России задержала американского гражданина, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он подозревается в шпионаже.

«ФСБ пресекла противоправную деятельность корреспондента Wall Street Journal, американского гражданина Эвана Гершковича», — сообщили в ФСБ. Заявление цитирует РИА Новости. Журналист был задержан в Екатеринбурге.

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ФСБ России задержала американского гражданина, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он подозревается в шпионаже. «ФСБ пресекла противоправную деятельность корреспондента Wall Street Journal, американского гражданина Эвана Гершковича», — сообщили в ФСБ. Заявление цитирует РИА Новости. Журналист был задержан в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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