ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal по подозрению в шпионаже

ФСБ объявили о задержании американского гражданина Эвана Гершковича
ФСБ России задержала американского гражданина, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он подозревается в шпионаже.
«ФСБ пресекла противоправную деятельность корреспондента Wall Street Journal, американского гражданина Эвана Гершковича», — сообщили в ФСБ. Заявление цитирует РИА Новости. Журналист был задержан в Екатеринбурге.
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