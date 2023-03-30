Захарова заявила, что задержанный журналист The Wall Street Journal работал под прикрытием

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова прокомментировала задержание Эвана Гершковича Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Задержанный в Екатеринбурге сотрудник американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович пользовался статусом журналиста, чтобы достигать целей, не связанных с работой СМИ в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К сожалению, это не первый случай, когда статус „иностранного корреспондента“, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что ранее в России уже ловили популярных сторонников Запада, которые действовали под прикрытием.

Задержание журналиста произошло в Екатеринбурге, о чем сообщили официальные представители ФСБ РФ. По данным ведомства, Гершкович пытался получить засекреченную информацию, которая касалась оборонно-промышленного комплекса России. Однако официальной информации, о каких предприятиях идет речь, не поступало. Источники URA.RU уверены, что корреспондент следил за деятельностью «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

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Задержанный в Екатеринбурге сотрудник американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович пользовался статусом журналиста, чтобы достигать целей, не связанных с работой СМИ в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «К сожалению, это не первый случай, когда статус „иностранного корреспондента“, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что ранее в России уже ловили популярных сторонников Запада, которые действовали под прикрытием. Задержание журналиста произошло в Екатеринбурге, о чем сообщили официальные представители ФСБ РФ. По данным ведомства, Гершкович пытался получить засекреченную информацию, которая касалась оборонно-промышленного комплекса России. Однако официальной информации, о каких предприятиях идет речь, не поступало. Источники URA.RU уверены, что корреспондент следил за деятельностью «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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