Захарова заявила, что задержанный журналист The Wall Street Journal работал под прикрытием

30 марта 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Мария Захарова прокомментировала задержание Эвана Гершковича Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Задержанный в Екатеринбурге сотрудник американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович пользовался статусом журналиста, чтобы достигать целей, не связанных с работой СМИ в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «К сожалению, это не первый случай, когда статус „иностранного корреспондента“, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что ранее в России уже ловили популярных сторонников Запада, которые действовали под прикрытием. Задержание журналиста произошло в Екатеринбурге, о чем сообщили официальные представители ФСБ РФ. По данным ведомства, Гершкович пытался получить засекреченную информацию, которая касалась оборонно-промышленного комплекса России. Однако официальной информации, о каких предприятиях идет речь, не поступало. Источники URA.RU уверены, что корреспондент следил за деятельностью «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Задержанный в Екатеринбурге сотрудник американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович пользовался статусом журналиста, чтобы достигать целей, не связанных с работой СМИ в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «К сожалению, это не первый случай, когда статус „иностранного корреспондента“, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что ранее в России уже ловили популярных сторонников Запада, которые действовали под прикрытием. Задержание журналиста произошло в Екатеринбурге, о чем сообщили официальные представители ФСБ РФ. По данным ведомства, Гершкович пытался получить засекреченную информацию, которая касалась оборонно-промышленного комплекса России. Однако официальной информации, о каких предприятиях идет речь, не поступало. Источники URA.RU уверены, что корреспондент следил за деятельностью «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.