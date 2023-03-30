В Москве эвакуировали суд, где решат судьбу задержанного журналиста The Wall Street Journal

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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, судебное заседание, уфсин, судья, суд
В Лефортовском суде рассмотрят дело Гершковича Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

В Москве эвакуировали Лефортовский суд, где планируется заседание по задержанному в Екатеринбурге журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Посетители и сотрудники Лефортовского суда эвакуированы», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Предположительно, туда поступило ложное сообщение о минировании.

По данным агентства, в суде планируют рассмотреть заседание об избрании меры пресечения журналисту. URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы суда. В приемной суда агентству сообщили, что пресс-секретаря нет на месте.

Эван Гершкович был задержан на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По версии Центра общественных связей ФСБ РФ, журналист пытался получить секретную информацию о работе оборонно-промышленного комплекса России, однако был пойман с поличным раньше, чем успел довести дело до конца.

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В Москве эвакуировали Лефортовский суд, где планируется заседание по задержанному в Екатеринбурге журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Посетители и сотрудники Лефортовского суда эвакуированы», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Предположительно, туда поступило ложное сообщение о минировании. По данным агентства, в суде планируют рассмотреть заседание об избрании меры пресечения журналисту. URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы суда. В приемной суда агентству сообщили, что пресс-секретаря нет на месте. Эван Гершкович был задержан на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По версии Центра общественных связей ФСБ РФ, журналист пытался получить секретную информацию о работе оборонно-промышленного комплекса России, однако был пойман с поличным раньше, чем успел довести дело до конца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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