В Москве эвакуировали суд, где решат судьбу задержанного журналиста The Wall Street Journal

В Москве эвакуировали Лефортовский суд, где планируется заседание по задержанному в Екатеринбурге журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Посетители и сотрудники Лефортовского суда эвакуированы», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Предположительно, туда поступило ложное сообщение о минировании.
По данным агентства, в суде планируют рассмотреть заседание об избрании меры пресечения журналисту. URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы суда. В приемной суда агентству сообщили, что пресс-секретаря нет на месте.
Эван Гершкович был задержан на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По версии Центра общественных связей ФСБ РФ, журналист пытался получить секретную информацию о работе оборонно-промышленного комплекса России, однако был пойман с поличным раньше, чем успел довести дело до конца.
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