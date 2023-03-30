В Москве эвакуировали суд, где решат судьбу задержанного журналиста The Wall Street Journal

30 марта 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

В Лефортовском суде рассмотрят дело Гершковича Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal В Москве эвакуировали Лефортовский суд, где планируется заседание по задержанному в Екатеринбурге журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Посетители и сотрудники Лефортовского суда эвакуированы», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Предположительно, туда поступило ложное сообщение о минировании. По данным агентства, в суде планируют рассмотреть заседание об избрании меры пресечения журналисту. URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы суда. В приемной суда агентству сообщили, что пресс-секретаря нет на месте. Эван Гершкович был задержан на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По версии Центра общественных связей ФСБ РФ, журналист пытался получить секретную информацию о работе оборонно-промышленного комплекса России, однако был пойман с поличным раньше, чем успел довести дело до конца.

В Москве эвакуировали Лефортовский суд, где планируется заседание по задержанному в Екатеринбурге журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Посетители и сотрудники Лефортовского суда эвакуированы», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Предположительно, туда поступило ложное сообщение о минировании. По данным агентства, в суде планируют рассмотреть заседание об избрании меры пресечения журналисту. URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы суда. В приемной суда агентству сообщили, что пресс-секретаря нет на месте. Эван Гершкович был задержан на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По версии Центра общественных связей ФСБ РФ, журналист пытался получить секретную информацию о работе оборонно-промышленного комплекса России, однако был пойман с поличным раньше, чем успел довести дело до конца.