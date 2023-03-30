30 марта 2023

Курганский боец из спецназа Кадырова ушел служить в ДРГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
После истечения контракта в спецназе «Ахмат» боец из Кургана пошел на фронт мобилизованным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий из отряда «Ахмат» (также известен, как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) ушел служить в диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), когда началась частичная мобилизация. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат Щучанского округа Курганской области Михаил Рябков.

«Наш боец из Щучья уходил служить добровольцем в спецназ „Ахмат“. По истечению контракта вернулся домой и пошел мобилизованным на фронт. Поскольку он уже имел боевой опыт в зоне СВО, его определили в ДРГ. Теперь работает в разведке в тылу врага. Виделся с ним, когда недавно приезжал в Донбасс», — рассказал депутат.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец отправился служить в спецназ Кадырова. Военный отмечал, что там хорошая дисциплина и обучение военному делу. Также сообщалось, что на фронт в составе отряда «Ахмат» ушло много добровольцев из Кургана. По его словам, все они прошли военную подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель освобождение Донбасс от восьмилетнего геноцида со стороны киевской власти и нацбатов. Также глава государства заявлял, что задачами спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.

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Курганский военнослужащий из отряда «Ахмат» (также известен, как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) ушел служить в диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), когда началась частичная мобилизация. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат Щучанского округа Курганской области Михаил Рябков. «Наш боец из Щучья уходил служить добровольцем в спецназ „Ахмат“. По истечению контракта вернулся домой и пошел мобилизованным на фронт. Поскольку он уже имел боевой опыт в зоне СВО, его определили в ДРГ. Теперь работает в разведке в тылу врага. Виделся с ним, когда недавно приезжал в Донбасс», — рассказал депутат. Ранее URA.RU писало, что курганский боец отправился служить в спецназ Кадырова. Военный отмечал, что там хорошая дисциплина и обучение военному делу. Также сообщалось, что на фронт в составе отряда «Ахмат» ушло много добровольцев из Кургана. По его словам, все они прошли военную подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель освобождение Донбасс от восьмилетнего геноцида со стороны киевской власти и нацбатов. Также глава государства заявлял, что задачами спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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