30 марта 2023

В США сочли поставки ВСУ боеприпасов с ураном знаком отчаяния гибнущей Британии

Профессор Вольф: поставки ВСУ снарядов с ураном — знак отчаяния гибнущей империи
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, ВСУ, stock
Поставки снарядов с обедненным ураном Украине — позорный шаг, считает Вольф Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставки снарядов с обедненным ураном Украине — позорное решение властей Великобритании. Об этом заявил профессор экономики Ричард Вольф, отметив, что этот шаг приведет к усугублению конфликта между Россией и Украиной.

«Британские боеприпасы с обедненным ураном для Украины — позорный шаг к эскалации боевых действий от проигрывающего правительства старой империи. Отчаянный поступок, оставляющий наихудшее историческое наследие», — написал ученый в Twitter.

Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Замминистра обороны страны Аннабель Голди заявила, что такие снаряды будут «очень эффективны при поражении современной техники». В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что России придется реагировать, если поставки произойдут. По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, Запад может отказаться от поставок боеприпасов с обедненным ураном Украине, если Россия начнет использовать вооружение, которое не применяла до этого.

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Поставки снарядов с обедненным ураном Украине — позорное решение властей Великобритании. Об этом заявил профессор экономики Ричард Вольф, отметив, что этот шаг приведет к усугублению конфликта между Россией и Украиной. «Британские боеприпасы с обедненным ураном для Украины — позорный шаг к эскалации боевых действий от проигрывающего правительства старой империи. Отчаянный поступок, оставляющий наихудшее историческое наследие», — написал ученый в Twitter. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Замминистра обороны страны Аннабель Голди заявила, что такие снаряды будут «очень эффективны при поражении современной техники». В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что России придется реагировать, если поставки произойдут. По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, Запад может отказаться от поставок боеприпасов с обедненным ураном Украине, если Россия начнет использовать вооружение, которое не применяла до этого.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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