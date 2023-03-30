В США сочли поставки ВСУ боеприпасов с ураном знаком отчаяния гибнущей Британии Профессор Вольф: поставки ВСУ снарядов с ураном — знак отчаяния гибнущей империи 31 марта 2023 в 01:40 Размер текста - 17 + Поставки снарядов с обедненным ураном Украине — позорный шаг, считает Вольф Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки снарядов с обедненным ураном Украине — позорное решение властей Великобритании. Об этом заявил профессор экономики Ричард Вольф, отметив, что этот шаг приведет к усугублению конфликта между Россией и Украиной. «Британские боеприпасы с обедненным ураном для Украины — позорный шаг к эскалации боевых действий от проигрывающего правительства старой империи. Отчаянный поступок, оставляющий наихудшее историческое наследие», — написал ученый в Twitter. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Замминистра обороны страны Аннабель Голди заявила, что такие снаряды будут «очень эффективны при поражении современной техники». В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что России придется реагировать, если поставки произойдут. По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, Запад может отказаться от поставок боеприпасов с обедненным ураном Украине, если Россия начнет использовать вооружение, которое не применяла до этого. Поставки снарядов с обедненным ураном Украине — позорное решение властей Великобритании. Об этом заявил профессор экономики Ричард Вольф, отметив, что этот шаг приведет к усугублению конфликта между Россией и Украиной. «Британские боеприпасы с обедненным ураном для Украины — позорный шаг к эскалации боевых действий от проигрывающего правительства старой империи. Отчаянный поступок, оставляющий наихудшее историческое наследие», — написал ученый в Twitter. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Замминистра обороны страны Аннабель Голди заявила, что такие снаряды будут «очень эффективны при поражении современной техники». В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что России придется реагировать, если поставки произойдут. По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, Запад может отказаться от поставок боеприпасов с обедненным ураном Украине, если Россия начнет использовать вооружение, которое не применяла до этого. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям