В США сочли поставки ВСУ боеприпасов с ураном знаком отчаяния гибнущей Британии

Поставки снарядов с обедненным ураном Украине — позорное решение властей Великобритании. Об этом заявил профессор экономики Ричард Вольф, отметив, что этот шаг приведет к усугублению конфликта между Россией и Украиной.
«Британские боеприпасы с обедненным ураном для Украины — позорный шаг к эскалации боевых действий от проигрывающего правительства старой империи. Отчаянный поступок, оставляющий наихудшее историческое наследие», — написал ученый в Twitter.
Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Замминистра обороны страны Аннабель Голди заявила, что такие снаряды будут «очень эффективны при поражении современной техники». В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что России придется реагировать, если поставки произойдут. По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, Запад может отказаться от поставок боеприпасов с обедненным ураном Украине, если Россия начнет использовать вооружение, которое не применяла до этого.
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