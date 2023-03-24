Военный аналитик придумал, как заставить Запад отказаться от поставок снарядов с ураном

24 марта 2023 в 09:24 Размер текста - 17 +

Военный аналитик предложил бить по линиям снабжения ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад может отказаться от поставок боеприпасов с обедненным ураном Украине, если Россия начнет использовать вооружение, которое не применяла до этого. Об этом сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Единственный способ их остановить — это действительно продемонстрировать весь спектр имеющихся в России вооружений, которые до сих пор не применялись. Не говоря уже, что у нас остается хороший козырь — мы можем начать бить по пунктам снабжения и линиям снабжения противника, изменив ситуацию кардинальным образом», — сказал Онуфриенко в интервью телеканалу 360. Запад игнорирует все предупреждения России, поэтому есть только такой способ повлиять на них, сказал эксперт. По его словам, речь идет об обычном вооружении, а не о ядерном оружии. Великобритания собирается поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, чтобы ВСУ могли атаковать современные танки и бронемашины. Член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что это не поможет украинской армии. Главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко считает, что нужно вернуть в российские войска тактическое ядерное оружие. Так он в разговоре с URA.RU высказался о решении Британии.

Запад может отказаться от поставок боеприпасов с обедненным ураном Украине, если Россия начнет использовать вооружение, которое не применяла до этого. Об этом сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Единственный способ их остановить — это действительно продемонстрировать весь спектр имеющихся в России вооружений, которые до сих пор не применялись. Не говоря уже, что у нас остается хороший козырь — мы можем начать бить по пунктам снабжения и линиям снабжения противника, изменив ситуацию кардинальным образом», — сказал Онуфриенко в интервью телеканалу 360. Запад игнорирует все предупреждения России, поэтому есть только такой способ повлиять на них, сказал эксперт. По его словам, речь идет об обычном вооружении, а не о ядерном оружии. Великобритания собирается поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, чтобы ВСУ могли атаковать современные танки и бронемашины. Член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что это не поможет украинской армии. Главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко считает, что нужно вернуть в российские войска тактическое ядерное оружие. Так он в разговоре с URA.RU высказался о решении Британии.