В Курганской области активизировались клещи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дети попали в число первых пострадавших от укусов клещей в Курганской области. Об этом рассказал исполняющий обязанности главврача Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер.

«На территории Курганской области активизировались клещи. В нашем детском травмпункте уже зафиксированы два случая обращения по укусам детей», — сообщил Эдуард Вебер. Видеообращение опубликовано в telegram-канале правительства Курганской области.

Врач напоминает, что вытаскивать присосавшегося клеща самостоятельно нельзя. Этим должны заняться специалисты лечебных учреждений. Вебер подчеркивает, что вакцинация против клещевого энцефалита проводится с трех лет.

По данным регионального отделения Роспотребнадзора, первый случай укуса клеща был зарегистрирован на территории Курганской области 28 марта. Тогда пострадал трехлетний ребенок. Ранее российский вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU отмечал, что клещи начинают свою сезонную активность в апреле. При этом пик заболеваемости приходится на май.