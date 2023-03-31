Московский тренд рынка недвижимости дошел до Свердловской области

31 марта 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

У свердловчан выросли требования к аренде квартир Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Московский тренд «хоум-стейджинг», заключающийся в ремонте старых квартир за небольшие вложения для последующей сдачи в аренду, дошел до городов Свердловской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель пресс-службы компании «Этажи» Иван Камельских. «Бабушкины квартиры» уходят в прошлое. Если раньше в квартирах для аренды стояла старая мебель с плохим ремонтом и они все равно сдавались, то сейчас требования у свердловских арендаторов поменялись. Старые квартиры очень сложно сдать, спрос на них низкий и ценник неоправданный. Сейчас арендодатели начали заниматься «хоум-стейджингом», это подготовка квартиры к аренде или продаже за небольшие вложения. В столице этот тренд уже идет полным ходом, а до нас только доходит», — сказал собеседник агентства. По его словам, многие арендодатели готовы преобразить жилье, чтобы сдать чуть дороже и быстрее. «Люди стали профессионально заниматься подготовкой квартиры перед сдачей. Это влияние того, что растет спрос на арендатора. „Бабушкину квартиру“ могут снять при остром дефиците на рынке, но долго там не проживут», — отметил Иван Камельских. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге за зиму 2022—2023 года на 12% упала арендная ставка квартир. Столица Урала заняла второе место в рейтинге по падению арендной ставки жилья по России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Московский тренд «хоум-стейджинг», заключающийся в ремонте старых квартир за небольшие вложения для последующей сдачи в аренду, дошел до городов Свердловской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель пресс-службы компании «Этажи» Иван Камельских. «Бабушкины квартиры» уходят в прошлое. Если раньше в квартирах для аренды стояла старая мебель с плохим ремонтом и они все равно сдавались, то сейчас требования у свердловских арендаторов поменялись. Старые квартиры очень сложно сдать, спрос на них низкий и ценник неоправданный. Сейчас арендодатели начали заниматься «хоум-стейджингом», это подготовка квартиры к аренде или продаже за небольшие вложения. В столице этот тренд уже идет полным ходом, а до нас только доходит», — сказал собеседник агентства. По его словам, многие арендодатели готовы преобразить жилье, чтобы сдать чуть дороже и быстрее. «Люди стали профессионально заниматься подготовкой квартиры перед сдачей. Это влияние того, что растет спрос на арендатора. „Бабушкину квартиру“ могут снять при остром дефиците на рынке, но долго там не проживут», — отметил Иван Камельских. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге за зиму 2022—2023 года на 12% упала арендная ставка квартир. Столица Урала заняла второе место в рейтинге по падению арендной ставки жилья по России.